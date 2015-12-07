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أهالى قرية الشغب بالأقصر يتجمهرون بسبب عدم إغلاق المزلقان حال مرور قطار

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أهالى قرية الشغب بالأقصر يتجمهرون بسبب عدم إغلاق المزلقان حال مرور قطار أهالى قرية الشغب بالأقصر يتجمهرون بسبب عدم إغلاق المزلقان حال مرور قطار
تجمع العشرات من أهالى قرية الشغب بالأقصر، مساء اليوم الاثنين، أعلى مزلقان السكة الحديد، بسبب عدم غلقه أثناء مرور القطار رقم 1903 "vip" المتجه من أسوان إلى القاهرة.

كانت البداية بمرور سيارة نصف نقل و3 "توك توك" عبر مزلقان قرية الشغب حيث فوجئ السائقون والاهالى بمرور القطار.

تجمع الاهالي فوق المزلقان وأبلغوا قسم شرطة اسنا باهمال موظف السكة الحديد وما قد ينجم عنه من اخطار حيث اسفر حادث فى ذات المنطقة سنة 2012 عن اصابة 6 مواطنين.
>توجهت قوة واقتادت موظف المزلقان "عبد الدايم" وحررت له المحضر اللازم وأحالته الى النيابة .
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مصر 365