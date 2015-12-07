مجلس الوزراء يوافق على تخصيص 20 فدانا لإنشاء صومعة غلال بمركز الفرافرة

قال اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، فى تصريح صحفى، إن رئيس مجلس الوزراء قد وافق على تخصيص مساحات من أراضى الدولة لصالح تنفيذ مشروعات خدمية، حيث تمت الموافقة على تخصيص 20 فدانا أملاك دولة بمركز الفرافرة، لصالح الشركة القابضة للصوامع والتخزين بالمجان لإقامة مجمع صوامع لتخزين الغلال بمركز الفرافرة والقرى التابعة له.

وأضاف عشماوى أن رئاسة مجلس الوزراء قد وافقت على تخصيص مساحة 300 متر لإقامة فرع للشهر العقارى وصومعة غلال بواحة الفرافرة، كما تم تخصيص قطعة أرض مساحتها 300 متر مربع أملاك دولة داخل نطاق مدينة الفرافرة لصالح وزارة العدل، لإقامة مقر لمأمورية الشهر العقارى والتوثيق.