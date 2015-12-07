اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بالمراحل التعليمية

قال صلاح محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، إن اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد اللواء قد اعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع سنوات النقل والشهادات العامة والتى تبدأ يوم الاثنين الموافق 11 يناير وتستمر حتى الخميس الموافق 28 يناير لجميع الصفوف والتى تضم الأول والثانى الإعدادى العام والتجريبى والمميز والثالث الإعدادى المهنى والصفين الأول والثانى الثانوى العام والفنى بأنواعه الأربعة صناعى وتجارى وزراعى وفنى بنات والثانى والثالث والرابع والخامس الابتدائى العام والتجريبى والمتميز والفصل الواحد والثانى والثالث والرابع والخامس مكفوفين والرابع والخامس والسادس والسابع للصم وضعاف السمع.

وأضاف صلاح أن امتحانات الصف الثالث الإعدادى التجريبى والمميز تبدأ يوم الأربعاء الموافق 20 يناير وتبدأ امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية والصفين الأول والثانى الإعدادى المهنى والصف السادس الابتدائى العام والتجريبى والمميز والفصل الواحد والثامن للصم وضعاف السمع والثالث الإعدادى للصم وضعاف السمع يوم الخميس الموافق 21 يناير، مشيرًا إلى أن جميع الامتحانات تجرى خلال الفترة الصباحية .