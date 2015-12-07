أخبار عاجلة

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
بالصور.. طفل مولود بشعر أبيض تمامًا.. والأهل: "معجزة" -
فينجر يكشف «الغيابات».. وموقف سانشيز وأوزيل -
فريق برازيلي يعرض أسعار منتجات «سوبر ماركت» على قمصانه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الشرقية يلتقى وفدا من وزارة التنمية الإدارية

Google+ Print
محافظ الشرقية يلتقى وفدا من وزارة التنمية الإدارية محافظ الشرقية يلتقى وفدا من وزارة التنمية الإدارية
التقى اليوم الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، مساء اليوم الاثنين وفدًا من وزارة التنمية الإدارية، بحضور اللواء يعقوب إمام سكرتير عام المحافظة.

وعرض العميد محمد حميدو مدير عام المراكز التكنولوجية بوزارة التنمية الإدارية وجابر خليل مدير عام مشروع الخدمات الحكومية بوزارة التنمية الادارية، أهداف المشروع على المحافظ الذي سيقدم كل الخدمات الحكومية على سبيل المثال استخراج جوازات السفر وشهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومى وتصريح العمل واستخراج بيان النجاح للطلبة من مديرية التربية والتعليم والشهادات الصحية وكل الخدمات بالجهات الحكومية.

ويقوم البرنامج بتفعيل دور الشباب ويكون مقرها المراكز التكنولوجية الموجودة بمجالس المدن بالمحافظة على أن يقوم المواطن بطلب الخدمة المطلوبة ودفع الرسوم المقررة ويقوم مندوب من الشباب بتوصيلها أو تسليمها للمواطن حسب الرغبة من خلال رسوم رمزية وذلك للحد من الزحام وتعطيل وقت المواطن ومنع الفساد والرشوة فى بعض الجهات الحكومية.

وأكد محافظ الشرقية أننا نشجع هذا المشروع لتشغيل الشباب وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وعدم احتكاك طالب الخدمة ببعض العاملين أصحاب النفوس الضعيفة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365