محافظ الشرقية يلتقى وفدا من وزارة التنمية الإدارية

التقى اليوم الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، مساء اليوم الاثنين وفدًا من وزارة التنمية الإدارية، بحضور اللواء يعقوب إمام سكرتير عام المحافظة.

وعرض العميد محمد حميدو مدير عام المراكز التكنولوجية بوزارة التنمية الإدارية وجابر خليل مدير عام مشروع الخدمات الحكومية بوزارة التنمية الادارية، أهداف المشروع على المحافظ الذي سيقدم كل الخدمات الحكومية على سبيل المثال استخراج جوازات السفر وشهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومى وتصريح العمل واستخراج بيان النجاح للطلبة من مديرية التربية والتعليم والشهادات الصحية وكل الخدمات بالجهات الحكومية.

ويقوم البرنامج بتفعيل دور الشباب ويكون مقرها المراكز التكنولوجية الموجودة بمجالس المدن بالمحافظة على أن يقوم المواطن بطلب الخدمة المطلوبة ودفع الرسوم المقررة ويقوم مندوب من الشباب بتوصيلها أو تسليمها للمواطن حسب الرغبة من خلال رسوم رمزية وذلك للحد من الزحام وتعطيل وقت المواطن ومنع الفساد والرشوة فى بعض الجهات الحكومية.

وأكد محافظ الشرقية أننا نشجع هذا المشروع لتشغيل الشباب وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وعدم احتكاك طالب الخدمة ببعض العاملين أصحاب النفوس الضعيفة .