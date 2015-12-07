أخبار عاجلة

الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أفضل الأطعمة لعلاج فقر الدم أهمها الجزر والباذنجان

Google+ Print
أفضل الأطعمة لعلاج فقر الدم أهمها الجزر والباذنجان أفضل الأطعمة لعلاج فقر الدم أهمها الجزر والباذنجان
فقر الدم أحد المشاكل الصحية التى يعانى منها البعض نتيجة عوامل تتعلق بالتغذية الخاطئة، واعتماد الكثيرين على تناول أطعمة غير صحية لا تحتوى على القدر الكافى من الفيتامينات والأملاح المعدنية الضرورية لتكوين الجسم.

فقر الدم
>


>حول ذلك تقول الدكتورة نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن فقر الدم الناتج عن نقص مستوى عنصر الحديد بالجسم يتسبب فى حدوث مشاكل صحية عديدة مثل عدم القدرة على التركيز والشعور بالهزلان والإجهاد والصداع المستمر .

أطعمة صحية لمريض فقر الدم
>


>واستكملت د. نهى قائلة "التغذية الصحية أحد العوامل المساعدة الكبيرة التى تساهم فى علاج فقر الدم "الأنيميا " من خلال تناول بعض الأطعمة المفيدة والغنية بقدر كبير من عنصر الحديد المفيدة لمرضى فقر الدم وأهمها:

1)الباذنجان.
>2)الجزر .
>3)السبانخ .
>4)الرومان .
>5)العسل الأسود .

وتابعت د. نهى يجب الاهتمام بتناول طبق السلطة لتنوع الفيتامينات والأملاح المعدنية المفيدة للجسم والخضراوات والفواكه الصحية التى تمد الجسم بالعناصر الغذائية المفيدة والتى تساهم فى الوقاية من الإصابة بالأنيميا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365