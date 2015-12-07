أفضل الأطعمة لعلاج فقر الدم أهمها الجزر والباذنجان

فقر الدم

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أطعمة صحية لمريض فقر الدم

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فقر الدم أحد المشاكل الصحية التى يعانى منها البعض نتيجة عوامل تتعلق بالتغذية الخاطئة، واعتماد الكثيرين على تناول أطعمة غير صحية لا تحتوى على القدر الكافى من الفيتامينات والأملاح المعدنية الضرورية لتكوين الجسم.>حول ذلك تقول الدكتورة نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن فقر الدم الناتج عن نقص مستوى عنصر الحديد بالجسم يتسبب فى حدوث مشاكل صحية عديدة مثل عدم القدرة على التركيز والشعور بالهزلان والإجهاد والصداع المستمر .>واستكملت د. نهى قائلة "التغذية الصحية أحد العوامل المساعدة الكبيرة التى تساهم فى علاج فقر الدم "الأنيميا " من خلال تناول بعض الأطعمة المفيدة والغنية بقدر كبير من عنصر الحديد المفيدة لمرضى فقر الدم وأهمها:

1)الباذنجان.

>2)الجزر .

>3)السبانخ .

>4)الرومان .

>5)العسل الأسود .

وتابعت د. نهى يجب الاهتمام بتناول طبق السلطة لتنوع الفيتامينات والأملاح المعدنية المفيدة للجسم والخضراوات والفواكه الصحية التى تمد الجسم بالعناصر الغذائية المفيدة والتى تساهم فى الوقاية من الإصابة بالأنيميا.

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