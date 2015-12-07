كل ما ترغبين معرفته عن الحمل.. أعراضه ومشكلاته والمفيد والضار للحامل

اختبار الحمل

فى رحلة الحمل وما يسبقها من تجهيزات، خاصة إذا كان الزوجان يخططان للحمل، الكثير من التفاصيل والمعلومات التى تهم الحامل، وخلال أشهر الحمل لابد من أن تكون الحامل على دراية تامة بكل ما يخص حملها، من تغذية ونظام حركى ورياضى، وكذا أعراض الحمل وعوامل الخطر، وكل ما يخص تلك المرحلة الهامة فى حياة كل امرأة.>نبدأ رحلة الحمل من بدايتها، مع الدكتورة يسرية محمد استشارى النساء والتوليد، حيث أوضحت أن اختبارات الحمل أنواع. منها المنزلى البولى والذى له الكثير من الأنواع والماركات وتشتريه الحامل من الصيدلية، ويتم إجراؤه بقطرات من البول ليتحسس كمية هرمون الحمل فى البول، ودائما ما تختلف طريقة كل تحليل عن الآخر ولذا لابد من اتباع خطوات النشرة، ولكنه أقل دقة ويجب إجراؤه بعد غياب الدورة بأكثر من يومين.

أما تحليل الدم وهو الأكثر دقة ويمكن إجراؤه فى أول يوم بعد غياب الدورة، فهو يكشف عن هرمون الحمل فى الدم.

تحليل الحمل الرقمى، وهو الأشد دقة ويمكن إجراؤه قبل موعد الدورة بيومين، لأنه يبين مستويات الهرمون فى الدم.

أعراض الحمل

أطعمة الحامل

المشروبات أثناء الحمل

الحركة أثناء الحمل

المجهود فى الحمل

علامات الخطر فى الحمل

>وفى البداية على من لم تتأكد من حملها بعد، يمكن لبعض الأعراض أن تفيدها، وأوضحت يسرية أن بعض السيدات لا يعانين أية أعراض قبل الدخول فى أسابيع الحمل المتقدمة، ومن أهمها الدوار والدوخة والشعور بالإعياء الشديد فجأة، وقد تشعر أخريات بغثيان مبكر أو عزوف عن الطعام، كذلك قد تفضل نوع طعام عن آخر وتتناوله بشراهة، ويتحول لون الحلمة فى الصدر إلى اللون الداكن مع بروزهما فى بعض الحالات، إضافة إلى تقلبات مزاجية وعصبية وعاطفية وحساسية زائدة، واشتهاء أنواع غريبة من الطعام بشدة، وقد يحدث بعد الإخصاب وقبل ميعاد الدورة الشهرية نزول بعض قطرات الدم الوردية، والكسل والرغبة فى النوم، وارتفاع أو انخفاض بالضغط، وآلام بالثدى، وآلام بالبطن، والتبول بكثرة.>وتنصح استشارى النساء بضرورة حرص الحامل أثناء الحمل على تناول كل ما هو طازج، فعليها الاهتمام بالخضراوات الورقية الداكنة كالسبانخ والجرجير، والعدس والبقوليات، مع الاهتمام بتسوية اللحوم جيدا، والتقليل من المأكولات البحرية وتسويتها جيدا، والاهتمام بتناول الفاكهة بكل أنواعها خاصة التفاح والبرتقال والمشمش المجفف، والكمثرى، والابتعاد عن الدهون والدسم والمحمر والمسبك بشدة، وكذلك الابتعاد عن الطعام النيىء، واللحوم المصنعة بأنواعها، واللحوم المدخنة والمالحة كالرنجة والفسيخ واللانشون، والابتعاد عن الشيكولاتة، والأطعمة الحارة والتوابل والحارة، والملح الزائد والمخللات.>المشروبات المفيدة أثناء الحمل فى غاية الأهمية، فالمياه بكميات كبيرة هامة للغاية، وشرب العصائر الطبيعية من عصير الفاكهة، واللبن، أما الكافيين بأنواعه فلا يستحب شربه وعلى الحامل ألا تتناول أكثر من كوب واحد فى اليوم من أحد هذه المشروبات، شاى، قهوة، نسكافيه، كابيتشبنو، لاتيه، والابتعاد بالطبع عن مشروب القرفة والزنجبيل، والمشروبات الجاهزة والمصنعة والمعلبة.>حركة الحامل أثناء فترة الحمل من أهم المعلومات التى يجب على الحامل معرفة حدودها ومحاذيرها، فالحركة المفاجئة السريعة الخاطفة غير مستحبة، ولابد من تقليل مرات الانحناء، مع الابتعاد عن النوم على البطن بشكل مستمر، والامتناع عن الجلسة فى وضع القرفصاء أو القرفصة، كذا الابتعاد عن الحركة الشاقة.>وتابعت يسرية موضحة أنه على الحامل فى الثلث الأول من الحمل أى فى الشهور الثلاث الأولى الابتعاد عن الحركات العنيفة والشاقة والأعمال المنزلية الشاقة، والامتناع تماما عن حمل الأشياء الثقيلة، أو دفع الأغراض الثقيلة، والحزق الشديد، وفى باق شهور الحمل عليها توخى الحذر أيضا من كل تلك المحاذير.>هناك بعض علامات الخطر أثناء الحمل والتى على الحامل حينها استشارة الطبيب فيها فى الحال، كالنزيف، أو الإفرازات المهبلية الداكنة والبنية، وارتفاع درجة حرارة الجسم، والرعشة المستمرة،>وتوقف الشعور بأعراض الحمل فجأة، وآلام بالبطن حادة، وألم بالرأس حاد، وتسرب مياه الجنين، وقلة تبول حادة مع الشعور بالعطش المبرح، والإغماءات المتكررة، والإصابة بحساسية أو هرش مبرح، والقىء المستمر والمبالغ فيه.، والتورم الشديد الذى يصيب كل أنحاء الجسم كاليدين والعينين والوجه.

سفر الحامل يخضع لشروط معينة

الحمل فى توأم

ممارسة الرياضة فى الحمل

>الحمل فى توأم تحيط به الكثير من الخرافات منها أن كبر حجم البطن سريعا قد تكون دلالة على الحمل بتوأم، وهى معلومة مغلوطة فلا علاقة بحجم البطن فى الشهور الأولى بعدد الأجنة، وأوضحت الدكتورة يسرية أنه من السهل اكتشاف الحمل بتوأم من خلال السونار، وسماع ضربات قلوب الأجنة، أو رؤية أكثر من كيس حمل، وبعض الحوامل بتوأم يعانين من حدة أعراض الحمل ولكن بعضهن تتشابة أعراض حملهن مع الحامل بطفل واحد.>وتابعت استشارى النساء حديثها عن أهمية ممارسة الرياضة أثناء الحمل، مؤكدة على أنه لا يمكن للحامل ممارستها إلا بأمر مباشر من الطبيب المتابع لحالتها، ويفضل الابتعاد عنها تماما فى الشهور الثلاثة الأولى، والرياضة أثناء الحمل مفيدة لمرونة جسم الحامل، وتسهيل الولادة والمخاض، وكذلك السيطرة على وزن الحامل ووقايتها من سكر الحمل والتسمم، ومن أفضل الرياضات للحامل اليوجا والمشى، وتمارين الاسترخاء، وأهم الرياضات الممنوعة، الرياضات العنيفة وحمل الأثقال وكل ما فيه حركات غير آمنة أو احتمالات سقوط على الأرض أو اصطدام، كالسلة، وركوب الخيل وغيرها، ولا يسمح بممارسة الحامل الرياضة إلا فى مراكز رياضية وبدنية بها قسم خاص للحوامل.

الحمل وأوضاع النوم السليمة

العلاقة الزوجية أثناء الحمل

آلام الظهر فى الحمل

>أثناء فترة الحمل ينصح الدكتور عطية أبو النجا استشارى النساء ولتوليد والعقم بضرورة أن يتم ترشيد العلاقة الزوجية بين الزوجين، حتى لا تحدث انقباضات رحمية خطيرة، خاصة فى الشهور الثلاث الأولى، ففى الفترة الأولى من الحمل لابد من الامتناع عن العلاقة الزوجية وفقا لأمر الطبيب، ولكل حالة تعليماتها، ويتبع الزوجين فى كل حالة تعليماته بهذا الشأن جيدا، لأن بعض الحالات يمتنع تماما الجماع كحالات النزيف والمشيمة الملتصقة.>وعن آلام الظهر أثناء الحمل، فيحدثنا الدكتور عمرو حسن استشارى النساء والتوليد، موضحا أن هذه الآلام طبيعية أثناء فترة الحمل شريطة أن تكون فى نطاقها الطبيعى الذى يحدده الطبيب المتابع، ومن أهم النصائح للتخلص من آلام الظهر لدى الحامل، فلابد من انتصاب جلستها وفرد ظهرها وكتفيها تماما عند الجلوس أو فى العمل، وتقوم للتمشية كل نصف ساعة، مع الابتعاد عن الانحناء الكثير، وتجنب النوم على الظهر فى الشهور الأخيرة لثقل البطن.



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الحالة النفسية للحامل مهمة لإتمام الحمل

السفر أثناء الحمل

>أثناء فترة الحمل، تحار الكثيرات من الحوامل أمام فكرة السفر، وتنصح الدكتورة يسرية محمد بضرورة أن تسافر الحامل بأمر طبيبها المعالج، ويجب الابتعاد عن السفر فى الطرق اليابسة الوعرة والقاسية لمسافات طويلة، وفى شهور الحمل كافة لابد من إعطاء الطبيب وحده الإذن للحامل بالسفر ولكل حالة طبيعتها، فوسيلة السفر ومدة السفر هامة، ويفضل ألا تسافر كل من تعانى مشكلات بالضغط أو سكر الحمل أثناء الحمل.



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فى الحمل يجب أن يكون اتجاه رأس الطفل لأسفل

سكر الحمل

>إصابة الحامل بسكر الحمل، تحدثنا عنه الدكتورة يسرية موضحة أنه حالة من ارتفاع سكر الدم للحامل خلال الحمل، مما قد يؤدى لمخاطر على الجنين فى بعض الحالات أو كبر حجمه وقد ينذر بولادة مبكرة،. ويفضل ابتعاد الحامل عن الإفراط فى تناول السكريات غير المفيدة كالحلويات الشرقية والتورتات، والشيكولاتة والحلوى الصناعية وحلوى الأطفال، وكثرة إضافة السكر على المشروبات والكنافة والنشويات بكثرة، ويفضل تناول الفاكهة والعصائر الطبيعية منها، ويمكن السيطرة على سكر الحمل بتنظيم تغذية الحامل أثناء شهور الحمل، أو بجرعات معينه ومحددة من علاج السكر حسب الحالة وحسب أوامر الطبيب، وقد يتلاشى السكر بعد الولادة مباشرة.



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اختبار الحمل

تسمم الحمل

>تسمم الحمل يصيب بعض الحوامل نتيجة ارتفاع شديد بضغط الدم ويسبب انتفاخات متفرقة فى الجسم، ويهدد سلامة الحمل ولابد من ولادة الجنين والذى قد تصبح ولادة مبكرة، وقد يتم علاجه بتنظيم تغذية الحامل حسب تعليمات الطبيب والمتابعة المستمرة للحامل، وقد تحتاج الحالة للعقاقير، ويجب على من تعانى اضطرابا بالضغط من قبل الحمل، ضرورة إبلاغ طبيبها بتلك المعلومة.