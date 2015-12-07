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بالصور- ' أخيرا خبر سعيد للذئاب ' .. صلاح في تدريبات روما للمواجهة الحاسمة

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بالصور- ' أخيرا خبر سعيد للذئاب ' .. صلاح في تدريبات روما للمواجهة الحاسمة بالصور- ' أخيرا خبر سعيد للذئاب ' .. صلاح في تدريبات روما للمواجهة الحاسمة

شن مانويل جوزيه أحد أيقونات النادي الأهلي هجوما قويا على نادر السيد حارس مرمى الفريق الأسبق ومنتخب بعد تصريحات الأخير ضده مشيرا إلى أنه "كان كالسم بين اللاعبين".

نادر السيد برر فشل تجربته مع الأهلي بتصريحات نارية ضد جوزيه وأحمد ناجي. (طالع التفاصيل)

قبل أن يخرج جوزيه ليرد على نادر السيد في تصريحات نارية.

وقال مانويل جوزيه: "تعاقدت مع نادر السيد بسبب إنه موهوب ولكني أستطيع أن أقول الآن إنني تعاقدت مع شخص سيء".

وأضاف خلال تصريحات مع برنامج (صحافة النهار) مع قناة النهار "كان مثل السم وسط اللاعبين. ولم يكن أبدا بالشخصية الجيدة".

وعن سبب هجوم نادر السيد قال جوزيه: "رفضت من قبل إجراء حوار معه ولذلك خرج ليهاجمني".

وأتم "لم أحبه على الإطلاق وتعاقدت معه فقط لأنه موهوب كحارس مرمى. كان جيدا".

نادر السيد

وبشكل مفاجئ خرج نادر السيد في وقت سابق ليهاجم جوزيه متهما إياه بأنه "قليل الأدب"

وقال نادر السيد في تصريحات سابقة عبر قناة النهار: "جوزيه كان قليل الأدب ومتهور في تعامله مع اللاعبين، وتجاوز ضد نجوم كبار بالأهلي، لذا لن أهين نفسي بالحديث معه، ولم أكن أتقبل الكلام منه بطريقة سيئة".

ورحل نادر السيد عن صفوف الأهلي عام 2007 بعد موسم واحد مع القلعة الحمراء شارك من خلاله في بطولة كأس العالم للأندية.

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فيديو اليوم السابع

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