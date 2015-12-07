مدافع ريال مدريد: الآن لا يوجد فارق كبير مع برشلونة

(إفي): أشاد مدافع ريال مدريد الإسباني، ناتشو فرنانديز يوم الاثنين برد فعل فريقه بعد الهزيمة برباعية نظيفة من برشلونة في كلاسيكو الليجا، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي "لا يوجد فارق كبير" مع النادي الكتالوني.

وقال ناتشو في مؤتمر صحفي "أعتقد أن الكلاسيكو كان مباراة معينة لم نكن فيها في أفضل أيامنا ولكن لا يوجد فارق كبير مع برشلونة كما تعكس النتيجة، الآن نحن مفعمون بالثقة ونقدم أسلوب لعب جيد ونأمل في إظهاره أمام فرق من نفس المستوى".

وطالب المدافع بأن تصدر الأحكام على اللاعبين والجهاز الفني في نهاية الموسم، معربا عن ثقته في المدرب رافائيل بينيتيث، إذ قال "في هذا النادي، أيا كان ما ستفعله ستكون عرضة للانتقادات، نحن لدينا ثقة كبيرة في المدرب وأنفسنا ونقوم بعمل جيد وفي نهاية الموسم ستأتي لحظة تقييم الجميع".

وأعرب ناتشو عن أسفه للإصابات الكثيرة التي يعاني منها الريال هذا الموسم، حيث وصف الأمر بأنه "سوء حظ وجزء من عالم كرة القدم، الجميع معرض له".

وبخصوص تغيير مركزه أكثر من مرة من ظهير أيمن لأيسر لقلب دفاع، أشار إلى أن ذلك الأخير هو مركزه المفضل، حيث قال "ألعب في هذا المركز منذ الصغر وأشعر فيه بالراحة، ولكن المدرب يدرك قدراتي على اللعب في أكثر من مركز والمهم هو مساعدة الفريق".

وعن مواجهة مالمو السويدي يوم الثلاثاء في ختام مبارايات المجموعة الأولى بدوري الأبطال، قال "أعتقد أن الخصم سيحاول الدفاع جيدا واللعب على المرتدات".