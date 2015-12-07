لأول مرة منذ شهر - صلاح في قائمة روما لمباراة دوري الأبطال المصيرية

يعود الدولي المصري محمد صلاح جناح روما لقائمة فريقه في مباراة باتي بوريسوف البيلاروسي يوم الأربعاء.

ويحل باتي ضيفا على روما ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

صلاح يغيب منذ يوم الثامن من نوفمبر الماضي بعد إصابته في أربطة الكاحل بمبارة دربي العاصمة ضد لاتسيو.

وشارك الجناح المصري يوم الاثنين في تدريبات روما الجماعية لأول مرة منذ إصابته، وذكرت العديد من التقارير الإيطالية أن صلاح ظهر بشكل لافت في التدريب.

ومن المقرر أن يدخل صلاح قائمة الفريق للمباراة حسب تقرير صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت ذائعة الصيت.

وأفاد التقرير أن رودي جارسيا المدير الفني لروما قد يدفع بلاعب تشيلسي السابق في التشكيل الأساسي في حالة إشراك أليساندرو فلورينزي بظهير أيمن بدلا فاسيليس تورسيدس المصاب.

ويحتاج روما للفوز على باتي بأي نتيجة للتأهل لدور الـ16 باحتلال المركز الثاني في المجموعة خلف برشلونة المتصدر.