فيرجسون: ليستر قد يفوز بالدوري الإنجليزي.. ولكن هناك عدة مشاكل

يؤمن السير أليكس فيرجسون المدير الفني التاريخي لمانشستر يونايتد أن ليستر سيتي قد يستطيع الفوز بالدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

ولكن على الرغم من ذلك يرى المدرب الاسكتنلدي أن هناك مشكلتين ستواجه ليستر من أجل تحقيق حلم الفوز بلقب المسابقة للمرة الأولى في تاريخه.

ويتصدر ليستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة بعد مرور 15 جولة من عمر المسابقة.

وتحدث فيرجسون لصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية قائلا:"ما هي طبيعة المحادثات بين المدرب كلاوديو رانييري والإدارة"؟

وأوضح"لو كنت مكانه يجب علي أن أقوم بضم لاعبين جدد في شهر يناير المقبل لأن أمامه فرصة كبيرة جدا للفوز بالدوري".

وأكمل"هم يستطيعون الفوز بالدوري بالطريقة التي يلعبون بها، ولكن تظل المشكلة هي هل ملاك النادي لديهم أموال كافية لضم لاعبين جدد؟ أعتقد أن الإجابة ستكون نعم لديهم".

وواصل"وسؤال آخر هل الإدارة تثق في المدرب؟ رانييري الآن لديه اختيارات محدودة من اللاعبين والذين يقدمون مباريات رائعة، لكن إذا أراد الفوز بالدوري عليه إجراء بعض الصفقات الأخرى في شهر يناير المقبل".

وأردف"على سبيل المثال عندما توج مانشستر يونايتد بالدوري في عام 1993 كان نرويتش هو المتصدر حتى منتصف الموسم، لكننا تغلبنا عليهم في ملعبهم وظفرنا باللقب".

وتابع"لذلك بالنسبة لنادي صغير مثل ليستر هم لديهم تحدي كبير الآن وهو إلى أي مدى يستطيعون تقديم مباريات رائعة؟ هل يستطيعون مواصلة هذا الأمر الموسم كله"؟

وشدد"أنا أتفق مع بيتر شمايكل في أن الجمهور لا يقدرون ليستر سيتي، فهو فريق رائع

يتمتع بالعديد من المميزات الجيدة".

وأتم"هل يستطيعون الحفاظ على لاعبيهم فهناك البعض منهم يحب البقاء في ليستر وآخرين سيفضلون الانتقال لمانشستر يونايتد أو ليفربول أو ريال مدريد".