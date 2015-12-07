«مهارات التعامل مع الآخرين» دورة تدريبية بفرع ثقافة الأقصر

انطلقت بفرع ثقافة الأقصر، دورة «مهارات التعامل مع الآخرين» التي تنظمها الإدارة المركزية للتدريب بالتعاون مع مصلحة الضرائب.

وقال فضل الله هاشم، مدير فرع ثقافة الأقصر، إن الدورة تشمل محاضرات في إدارة الذات وإدارة التعامل مع الآخرين وأساليب إدارة الوقت يلقيها الدكتور ياسر أحمد الباحث في مجال العلوم الإدارية إلى جانب محاضرات في الاتصالات الإنسانية في إطار الذات وإدارة التعامل مع الآخرين، ومدخل في العلاقات التبادلية في مواجهة الافتراضات البشرية وأخيرًا محاضرة في مهارات التعامل مع الآخرين في إطار بناء وإدارة فريق العمل.

وفى نفس السياق بدأ الأسبوع الثاني من فعاليات دورة ويندوز، والتي تنفذها الإدارة المركزية للتدريب ونادي تكنولوجيا المعلومات والمقامة في قصر ثقافة الأقصر في الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر.

وقال محمد فراج، مدير قصر ثقافة الأقصر إن الدورة سوف تستمر حتى نهاية شهر يناير بواقع دورة كل أسبوع تستهدف تدريب 90 فرد.