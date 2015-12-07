أخبار عاجلة

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
بالصور.. طفل مولود بشعر أبيض تمامًا.. والأهل: "معجزة" -
فينجر يكشف «الغيابات».. وموقف سانشيز وأوزيل -
فريق برازيلي يعرض أسعار منتجات «سوبر ماركت» على قمصانه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«مهارات التعامل مع الآخرين» دورة تدريبية بفرع ثقافة الأقصر

Google+ Print

الدورة التدريبية

انطلقت بفرع ثقافة الأقصر، دورة «مهارات التعامل مع الآخرين» التي تنظمها الإدارة المركزية للتدريب بالتعاون مع مصلحة الضرائب.

وقال فضل الله هاشم، مدير فرع ثقافة الأقصر، إن الدورة تشمل محاضرات في إدارة الذات وإدارة التعامل مع الآخرين وأساليب إدارة الوقت يلقيها الدكتور ياسر أحمد الباحث في مجال العلوم الإدارية إلى جانب محاضرات في الاتصالات الإنسانية في إطار الذات وإدارة التعامل مع الآخرين، ومدخل في العلاقات التبادلية في مواجهة الافتراضات البشرية وأخيرًا محاضرة في مهارات التعامل مع الآخرين في إطار بناء وإدارة فريق العمل.

وفى نفس السياق بدأ الأسبوع الثاني من فعاليات دورة ويندوز، والتي تنفذها الإدارة المركزية للتدريب ونادي تكنولوجيا المعلومات والمقامة في قصر ثقافة الأقصر في الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر.

وقال محمد فراج، مدير قصر ثقافة الأقصر إن الدورة سوف تستمر حتى نهاية شهر يناير بواقع دورة كل أسبوع تستهدف تدريب 90 فرد.

الدورة التدريبية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا