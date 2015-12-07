محمد بن زايد يقيم مأدبة عشاء تكريماً للعاهل المغربي

حضر الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مأدبة العشاء الرسمية التي اقامها مساء اليوم في قصر الامارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تكريما واحتفاء بالزيارة الأخوية للملك محمد السادس للدولة، حضرها أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين من المدنيين والعسكريين من البلدين.

فقد حضر المأدبة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وخلال المأدبة تم تبادل الاحاديث الودية التي تعكس عمق الروابط الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الشقيقة وما تحظى به من رعاية واهتمام من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والملك محمد السادس، مؤكدين على متانة العلاقات التاريخية التي ارسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والمغفور له الملك الحسن الثاني، رحمهما الله، على أسس راسخة من التضامن الأخوي والتعاون الاستراتيجي بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما حضر المأدبة الأمير مولاي رشيد شقيق الملك محمد السادس وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي الشيخ أحمد بن سيف آل نهيان.

كما حضرها من الجانب المغربي مولاي عبد لله العلوي ومولاي يوسف العلوي والسيدة زليخة ناصــري مستشارة الملك والسيد فـؤاد عالي الهمة مستشار العاهل المغربي وسيدي محمد العلوي الحاجب الملكي والسيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحـري والسيد الحسين الــوردي وزير الصحة والسيد لحسن حداد وزير السياحة والسيد محمد الأمين الصبيحي وزير الثقافة والسيدة فاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.