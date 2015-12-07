صائب عريقات: احتجاز إسرائيل لجثامين الشهداء الفلسطينيين جريمة إنسانية

حمل صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تدمير خيار الدولتين، وعملية السلام، ونتائج وتبعات ذلك.

ودعا عريقات مع وفد من البرلمان الإيطالى، وسفير الصين لدى دولة فلسطين، والقنصل الإيطالى العام المجتمع الدولى لاستمرار بذل كل جهد ممكن لوقف التصعيد الإسرائيلى الخطير بحق الشعب الفلسطينى وبما يشمل الإعدامات الميدانية، والعقوبات الجماعية بما فيها هدم البيوت، وتهجير السكان، واحتجاز جثامين الشهداء، والحصار، والإغلاق، واستمرار اعتماد الحلول العسكرية، والإرهابية والأمنية لقضية لن تحل إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية .

وأكد عريقات أن احتجاز جثامين الشهداء يعتبر ممارسة لا أخلاقية ولا إنسانية، ومخالفة فاضحة للقوانين، والمواثيق، والأعراف الدولية، والأديان السماوية، وأن الهدف من ذلك هو إلحاق أكبر قدر من الأذى، والظلم، والقهر بعائلات الشهداء، وهى سابقة فى العقوبات الجماعية بحق الأحياء والأموات.