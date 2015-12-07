الصحة العالمية تدين الهجوم على عيادة لمنظمة "أطباء بلا حدود" باليمن

أدانت منظمة الصحة العالمية الهجوم على قناة "Houban" عيادة تديرها منظمة أطباء بلا حدود وغيرها من المرافق الصحية فى اليمن.

وقالت منظمة الصحة العالمية، فى بيان لها اليوم، إنها تشعر بقلق عميق إزاء الآثار الخطيرة لمثل هذه الهجمات لها على المرضى.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن العيادة هى واحدة من عدد قليل جدا من المرافق الصحية فى تعز باليمن تقدم حاليا الرعاية الطبية للنازحين والمحتاجين الحرجة الرعاية الصحية.

ويذكر أن الصراع فى اليمن أدى إلى إضرار وتدمير أكثر من 99 مرفقا صحيا منها 38 مستشفى و10 عيادات و27 سيارة إسعاف وغيرها، وقتل تسعة من عمال الصحة أيضا و17 جريحا نتيجة مباشرة للصراع فى جميع الهجمات والمرضى بمن فيهم الأطفال.