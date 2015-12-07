أخبار عاجلة

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
بالصور.. طفل مولود بشعر أبيض تمامًا.. والأهل: "معجزة" -
فينجر يكشف «الغيابات».. وموقف سانشيز وأوزيل -
فريق برازيلي يعرض أسعار منتجات «سوبر ماركت» على قمصانه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الصحة العالمية تدين الهجوم على عيادة لمنظمة "أطباء بلا حدود" باليمن

Google+ Print
الصحة العالمية تدين الهجوم على عيادة لمنظمة "أطباء بلا حدود" باليمن الصحة العالمية تدين الهجوم على عيادة لمنظمة "أطباء بلا حدود" باليمن
أدانت منظمة الصحة العالمية الهجوم على قناة "Houban" عيادة تديرها منظمة أطباء بلا حدود وغيرها من المرافق الصحية فى اليمن.

وقالت منظمة الصحة العالمية، فى بيان لها اليوم، إنها تشعر بقلق عميق إزاء الآثار الخطيرة لمثل هذه الهجمات لها على المرضى.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن العيادة هى واحدة من عدد قليل جدا من المرافق الصحية فى تعز باليمن تقدم حاليا الرعاية الطبية للنازحين والمحتاجين الحرجة الرعاية الصحية.

ويذكر أن الصراع فى اليمن أدى إلى إضرار وتدمير أكثر من 99 مرفقا صحيا منها 38 مستشفى و10 عيادات و27 سيارة إسعاف وغيرها، وقتل تسعة من عمال الصحة أيضا و17 جريحا نتيجة مباشرة للصراع فى جميع الهجمات والمرضى بمن فيهم الأطفال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365