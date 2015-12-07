أخبار سوريا اليوم.. التحالف الدولى ضد داعش ينفى قتل جنود سوريين

ركزت أخبار سوريا اليوم حول الاتهامات التى أطلقتها الحكومة السورية ضد التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة، باستهداف جنود تابعين للجيش السورى فى مدينة دير الزور، فى الوقت الذى نفى فيه التحالف هذه الاتهامات.

وبحسب وزارة الخارجية السورية فإن صواريخ أطلقت على معسكر للجيش فى محافظة دير الزور التى يسيطر تنظيم "داعش" على مساحات واسعة منها، ولم تحدد الوزارة المعسكر الذى استهدف، لكن المرصد السورى لحقوق الإنسان المعارض أورد أن طائرات للتحالف قصفت جزءا من معسكر الصاعقة، قرب مدينة عياش، شمالى دير الزور.

ومن أخبار سوريا اليوم أيضا، ما ذكره موقع "روسيا اليوم" بأن استطلاع رأى فى الولايات المتحدة كشف أن 53% من الأمريكيين يؤيدون إرسال قوات برية أمريكية إلى العراق أو سوريا لمحاربة التنظيمات الإرهابية.

وحسب الاستطلاع الذى أجرته قناة "CNN" ونشرت نتائجه اليوم الاثنين فإن ثلثى الأمريكيين يعتبرون أن بلادهم لم تستخدم القوة بالقدر الكافى فى حربها ضد الإرهابيين.

وحسب وسائل الإعلام الأمريكية فإنه لأول مرة تظهر نتائج استطلاع للرأى فى الشارع أن أغلبية الأمريكيين مع خيار نشر قوات برية أمريكية فى سوريا، ويرى 60% من المستطلعين أن الأعمال العسكرية فى العراق وسوريا غير ناجحة، وقد كانت هذه النسبة فى أكتوبر الماضى 67%.