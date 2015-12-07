الأردن يفرض تأشيرة دخول على الليبيين بدءا من 15 ديسمبر الجارى

> قررت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الإثنين، فرض تأشيرة دخول على المواطنين الليبيين المقبلين إلى المملكة، جاء ذلك فى خطاب لوزارة الخارجية الأردنية موجه إلى السفارة الليبية فى عمان، بحسب بوابة الوسط الاخبارية الليبية التى نشرت صورة للخطاب.

وقال الخطاب " تقررتقييد الرعايا الليبيين؛ فيما يتعلق بمنحهم تأشيرات الدخول إلى المملكة، وتطبيق قانون الإقامة وشؤون الأجانب النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه"، وأضاف "كما تقرر إعفاء الدبلوماسيين الليبيين من شروط الحصول على التأشيرة، وذلك اعتبارًا من 15 ديسمبر الجاري".

ولم تقدم الخارجية الأردنية اى اسباب وراء هذه الخطوة، كانت العديد من الدول العربية قد فرضت التأشيرة على المواطنين الليبين لدخول أراضيها وذلك لأسباب الأمنية، يشار الى أن تنظيم داعش يسيطر على مدينة سرت ويسعى للتمدد فى بقية المدن الليبية.

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