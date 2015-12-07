«إسرائيل» هدف «داعش» القادم

ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، لم تكشف عن هويتهم القول: إن هيئة الأركان الإسرائيلية أجرت الأسبوع الماضي مناورات عسكرية تحاكي سيناريو لشن داعش هجوم كبير على جنوب إسرائيل، وهو الأمر الذي يستدعي نشر كتيبة من قوات المظلات.

> ولفتت الصحيفة إلى نشر “داعش” في الآونة الأخيرة مجموعة من أشرطة الفيديو التي تحتوي على تهديدات بمهاجمة إسرائيل على خلفية الأحداث الأخيرة التي وقعت في المسجد الأقصى، مضيفة أن بعض هذه الفيديوهات سعت إلى تشجيع “الإرهابيين” على تنفيذ هجمات ضد إسرائيل.

وزعمت أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن الهجمات الروسية والأمريكية التي تشنها على مواقع داعش في سوريا، تسببت في فرض ضغوط كبيرة على التنظيم الإرهابي، وبالتالي عزم التنظيم على القيام بأنشطة إرهابية خارج سوريا؛ الأمر الذي فسر جيش الاحتلال على أساسه الهجمات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في أوروبا والولايات المتحدة.

ورصدت تقييمات لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “شين بيت” زعم فيها: أن بضع مئات من عرب إسرائيل يدعمون داعش من بينهم 32 شخصا توجهوا بالفعل للحرب في سوريا والعراق، وقتل من بينهم 7 في سوريا.