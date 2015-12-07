أخبار عاجلة

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
بالصور.. طفل مولود بشعر أبيض تمامًا.. والأهل: "معجزة" -
فينجر يكشف «الغيابات».. وموقف سانشيز وأوزيل -
فريق برازيلي يعرض أسعار منتجات «سوبر ماركت» على قمصانه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«إسرائيل» هدف «داعش» القادم

Google+ Print
«إسرائيل» هدف «داعش» القادم «إسرائيل» هدف «داعش» القادم

إسرائيل هدف داعش القادم

ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، لم تكشف عن هويتهم القول: إن هيئة الأركان الإسرائيلية أجرت الأسبوع الماضي مناورات عسكرية تحاكي سيناريو لشن داعش هجوم كبير على جنوب إسرائيل، وهو الأمر الذي يستدعي نشر كتيبة من قوات المظلات.
> ولفتت الصحيفة إلى نشر “داعش”  في الآونة الأخيرة  مجموعة من أشرطة الفيديو التي تحتوي على تهديدات بمهاجمة إسرائيل على خلفية الأحداث الأخيرة التي وقعت في المسجد الأقصى، مضيفة أن بعض هذه الفيديوهات سعت إلى تشجيع “الإرهابيين” على تنفيذ هجمات ضد إسرائيل.

وزعمت أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن الهجمات الروسية والأمريكية التي تشنها على مواقع داعش في سوريا، تسببت في فرض ضغوط كبيرة على التنظيم الإرهابي، وبالتالي عزم التنظيم على القيام بأنشطة إرهابية خارج سوريا؛ الأمر الذي فسر جيش الاحتلال على أساسه الهجمات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في أوروبا والولايات المتحدة.

ورصدت تقييمات لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “شين بيت” زعم فيها: أن بضع مئات من عرب إسرائيل يدعمون داعش من بينهم 32 شخصا توجهوا بالفعل للحرب في سوريا والعراق، وقتل من بينهم 7 في سوريا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا