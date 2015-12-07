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ضبط سوداني بحوزته 13 جوال صخور خام الذهب بمنجم «الفواخير» بالبحر الأحمر‎

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ضبط سوداني بحوزته 13 جوال صخور خام الذهب بمنجم «الفواخير» بالبحر الأحمر‎ ضبط سوداني بحوزته 13 جوال صخور خام الذهب بمنجم «الفواخير» بالبحر الأحمر‎

 

تمكنت مباحث جنوب البحر الأحمر من ضبط شخص سوداني الجنسية، أثناء تنقيبه عن خام الذهب بمنجم «الفواخير» غرب مدينة القصير، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم للنيابة.

وتبين من التحقيقات ضبط 13 جوالًا من صخور الكوارتز، الذي يمتزج بداخلها خام الذهب بحوزة المتهم وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة إخلاء سبيل المتهم، وجاري إنهاء إجراءات ترحيله إلى السودان من الجهة الإدارية.

كان منجم الفواخير قد زاره المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الأسبوع الماضي ضمن جولته للمشروعات التعدينية ومناجم الذهب بجنوب البحر الأحمر.

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