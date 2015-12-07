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قرار تاريخي من ملك المغرب: «ممنوع منعًا باتًا على رجال الدين ممارسة أي نشاط سياسي»

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قرار تاريخي من ملك المغرب: «ممنوع منعًا باتًا على رجال الدين ممارسة أي نشاط سياسي» قرار تاريخي من ملك المغرب: «ممنوع منعًا باتًا على رجال الدين ممارسة أي نشاط سياسي»

أصدر ملك المغرب، محمد السادس، مرسوما ملكيا مفاده “ممنوع منعًا باتًا على المشتغلين في المهام الدينية ممارسة أي نشاط سياسي أو اتخاذ موقف سياسي أو نقابي، أو القيام بأي شيء يمكنه عرقلة أداء الشعائر الدينية”، كان هذا جزء من نص القرار الذي وصفه الكثيرون بالتاريخي، والذي اتخذه ملك المغرب محد السادس.

وجاء المرسوم الملكي، بحسب “هيسبريس المغربية”، موقعًا من عاهل المغرب ينص على “ممنوع على المشتغلين بالسياسية ممارسي أي عمل سياسي يمكنه الإخلال بالطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء الواجب في الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي” في إشارة إلى المساجد، وطالب العاهل المغربي وفقًا للمرسوم الملكي الجديد رجال الدين بالتحلي بصفات الوقار والاستقامة والمروءة وعدم مزاولة أي نشاط مُدر للمال في القطاع الحكومي أو الخاص إلا بترخيص مكتوب من .

واستثنى القرار رجال الدين الذين يعملون على الأفكار العلمية والدراسات الإبداعية والفكرية من هذا القرار بشرط وحيد أيضًا وهو ألا يتعارض ذلك مع طبيعة مهام رجل الدين.

 

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