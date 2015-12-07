والد منفذ هجوم كاليفورنيا: ابني مؤيد لفكر «داعش» ومهووسًا بمحاربة إسرائيل

أعلن والد منفذ الهجوم المسلح في سان برناندينو في ولاية كاليفورنيا الأميركية أن ابنه، الذي نفذ المجزرة بالاشتراك مع زوجته، كان مؤيداً لأيديولوجيا تنظيم “داعش”.

وجاءت تصريحات الأب في مقابلة أجرتها معه صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية.

يذكر أن منفذ الهجوم، الذي أودى بحياة 14 شخصاً، هو من أصل باكستاني ويدعى سيد فاروق، وقتل مع زوجته في اشتباك مع الشرطة.

وكانت إذاعة البيان التابعة للتنظيم على الإنترنت، السبت، قد أفادت بأن اثنين من أنصار التنظيم المتطرف نفذا هجوم كاليفورنيا الأربعاء خلال حفل مؤسسة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال التنظيم في البث الإذاعي: “هاجم اثنان من أنصار داعش قبل أيام عدة مركزاً في مدينة سان برناردينو في كاليفورنيا”.

وكانت وكالة أنباء تدعم داعش قد قالت، الجمعة، إن المهاجمين من أنصار التنظيم.