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نشرة ONA| طوني خليفة يقترب من CBC.. بعثة من قطاع الأخبار مع الرئيس في اليونان

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نشرة ONA| طوني خليفة يقترب من CBC.. بعثة من قطاع الأخبار مع الرئيس في اليونان

نشرة ONA| طوني خليفة يقترب من CBC.. بعثة من قطاع الأخبار مع الرئيس في اليونان

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

قال الإعلامي محمد هاني رئيس قنوات CBC، إن هناك لقاء جمع الإعلامي العربي طوني خليفة مع إدارة القناة وتقدم بأفكار بخصوص تقديم برنامج في 2016.. للمزيد

طونى خليفة

طونى خليفة

 

قررت صفاء حجازى رئيس قطاع الأخبار إيفاد بعثة إعلامية إلى اليونان لتغطية زيارة الرئيس إلى اليونان التى ستبدأ غدا الثلاثاء وتستمر حتى الخميس من الشهر الجارى، تشمل البعثة كلا من سحر ناجى مذيع قطاع الأخبار وعلاء رشوان مراسل قناة النيل للأخبار بالإضافة إلى طاقم تصوير.. للمزيد 

صفاء حجازى رئيس قطاع الأخبار

صفاء حجازى رئيس قطاع الأخبار

 

تحيي الفنانة المصرية، أنغام، حفل البرايم التاسع، من برنامج المسابقات الأشهر “ستار أكاديمي”، في موسمه الحادي عشر، المذاع على شاشة “سي بي سي”، وذلك يوم الجمعة المقبلة، في تمام التاسعة مساءاً.. للمزيد 

 

 

أنغام

أنغام

 

 

قالت ماثر المرصفي، رئيس محطة راديو ، إن برنامج «ولكن» الذي يقدمه الإعلامي معتز عبد الفتاح مستمر في البث على المحطة لما بعد الانتخابات موضحاً أن الهدف الأساسي للبرنامج المبادرات التي من شأنها تطوير مختلف الملفات، مناقشة القضايا الاجتماعية والبحث عن المقترحات.. للمزيد

الإعلامي معتز عبدالفتاح

الإعلامي معتز عبدالفتاح

 

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أونا

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