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بينيتيث: ليفاندوفسكي؟ لا تعليق!

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بينيتيث: ليفاندوفسكي؟ لا تعليق! بينيتيث: ليفاندوفسكي؟ لا تعليق!

"لن أعلق على هذه الأخبار" بهذا التصريح بدأ رافائيل بنيتيز مدرب ريال مدريد تصريحاته حول اهتمام فريقه بضم مهاجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أشارت في الآونة الأخيرة حول اقتراب الفريق الملكي من التعاقد مع المهاجم البولندي بعد وجود وكيل أعمال الأخير في ملعب سانتياجو برنابيو أثناء مباراة الفريق أمام خيتافي.

وفي هذا السياق تحدث بنيتيز أثناء وجوده في المؤتمر الصحفي لمباراة مالمو السويدي في دوري أبطال أوروبا غدًا.

وكل ما يلي على لسان المدرب الإسباني..

"ليفاندوفسكي؟ لن أعلق على هذه الأخبار، الآن نحن نتواجد في المؤتمر الصحفي لمباراة مالمو وليس للحديث عن سوق الانتقالات".

"النادي استأنف بخصوص خروجنا من كأس ملك إسبانيا، وأثق في مواصلة مشوارنا في هذه المسابقة".

وعن عودة مدافع الفريق سيرجيو راموس للتدريبات قال رافا "أعتقد أن راموس سيكون جاهزًا لمباراة فياريال".

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