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رسالة من السيسى إلى العبادى تؤكد دعم مصر للعراق فى الحرب ضد الإرهاب

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رسالة من السيسى إلى العبادى تؤكد دعم مصر للعراق فى الحرب ضد الإرهاب رسالة من السيسى إلى العبادى تؤكد دعم مصر للعراق فى الحرب ضد الإرهاب
تلقى رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، رسالة شفوية من الرئيس عبد الفتاح السيسى نقلتها له فايزة أبو النجا، مستشارة الرئيس لشئون الأمن القومى.

وذكر بيان للمكتب الإعلامى للعبادى، الذى استقبل فى بغداد الدكتورة فايزة أبو النجا اليوم الاثنين بحضور سفير أحمد درويش، ومستشار الأمن الوطنى العراقى فالح فياض، أن الرئيس السيسى أكد دعم مصر الكامل للعراق فى حربه ضد الإرهاب وللقرارات التى يتخذها العبادى فى مجال الإصلاح ومحاربة الفساد بوصف العراق ومصر فى جبهة واحدة ضد الإرهاب.

ونوه السيسى إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات والتعاون الاستراتيجى بين مصر والعراق فى مجالات الأمن، والاقتصاد، والاستثمار، والثقافة، وغيرها من مجالات التعاون.

وأعرب رئيس الوزراء العراقى عن تقديره لرسالة الرئيس السيسى، وتقديره لموقف مصر الداعم للعراق فى حربه ضد الإرهاب الذى يهدد جميع دول العالم دون استثناء، متمنيًا المزيد من التعاون بين البلدين، لتعزيز العلاقات فى مختلف المجالات.

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مصر 365

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