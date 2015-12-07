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مدافع ريال مدريد: الآن لا يوجد فارق كبير مع برشلونة

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مدافع ريال مدريد: الآن لا يوجد فارق كبير مع برشلونة مدافع ريال مدريد: الآن لا يوجد فارق كبير مع برشلونة

أكد أحمد حسن المدير الفني لبتروجيت أن مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق كان هو السبب الرئيسي في رحيله عن القلعة الحمراء.

وكان أحمد حسن قد انضم للأهلي في عام 2008 وظل به لمدة ثلاث سنوات قبل أن يرحل باتجاه الغريم التقليدي الزمالك.

وتحدث الصقر في برنامج "واحد من الناس" قائلا:"جوزيه هو من قال لا أريد أحمد حسن في الفريق".

وأضاف"هناك شخص ما قام بالوقيعة بيني وبينه".

واستدرك"لكن حتى هؤلاء الأشخاص الذين تسببوا في رحيل عن الأهلي أتعامل معهم الآن بشكل طبيعي فأنا متسامح إلى حد كبير".

وأتم"انتقالي للزمالك ليس له علاقة بالأهلي ولم يكن انتقاما بل كان لتحقيق بعض الأهداف الخاصة بي".

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فيديو اليوم السابع