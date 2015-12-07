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محرز + فاردي = 14 فريقا في الدوري الإنجليزي

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محرز + فاردي = 14 فريقا في الدوري الإنجليزي محرز + فاردي = 14 فريقا في الدوري الإنجليزي

هل تريد أن تعلم مدى قوة ليستر سيتي خلال الموسم الجاري؟ فتش عن الثنائي المرعب رياض محرز وجيمي فاردي.

ويحتل ليستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي بعد مرور 15 جولة من المسابقة حتى الآن أي أن 40% من عمر البطولة قد انتهى.

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وسجل ليستر سيتي خلال الـ15 مباراة 32 هدفا، نصيب الثنائي محرز وفاردي فيها هو 24 هدفا.

فقد سجل اللاعب الجزائري 10 أهداف وهو ثاني هدافي المسابقة مقابل 14 هدفا للمهاجم الإنجليزي الذي يتصدر القائمة.

وصنع محرز ستة أهداف حتى الآن مقابل مرتين فقط لفاردي.

هذا يقودنا إلى أمر آخر، فالأهداف الـ24 التي سجلها محرز وفاردي هو أكثر مما سجله 14 فريقا في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

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