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ناتشو بعد تغريدة بيكيه: التجاهل أفضل من الرد

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ناتشو بعد تغريدة بيكيه: التجاهل أفضل من الرد ناتشو بعد تغريدة بيكيه: التجاهل أفضل من الرد

(إفي): أكد المدافع الدولي لريال مدريد ناتشو فيرنانديز إزاء سخرية لاعب برشلونة جيرارد بيكيه على حسابه بشبكة (تويتر) حيال إشراك النادي الملكي للاعب موقوف، الروسي دينيس تشيريشيف، خلال مباراة ذهاب دور الـ32 أول أمام قادش بكأس الملك، على أن "التجاهل أفضل من الرد".

ولم يرد أي لاعب من ريال مدريد ومديره الفني رافائيل بينيتيث على الرسالة التي كتبها بيكيه عبر حسابه بالشبكة الاجتماعية التي اكتفى فيها باستخدام وجوه تعبيرية مضحكة وساخرة "إيموشن"، إزاء واقعة إشراك الريال للاعب موقف كلفه إقصائه من بطولة كأس الملك.

وعن ذلك قال ناتشو خلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة مالمو السويدي بدوري الأبطال الأوروبي "اعتقد أن كل شخص يكتب على تويتر ما يريد. وأنا شخصيا لن أعلق حيث أن التجاهل أفضل كثيرا من الرد".

من جانبه أصر بينيتيث على موقفه الذي أعرب عنه قبل أيام حينما سؤل عن رسالة بيكيه، قائلا "لن أعلق على ما يفعله لاعبون من أندية أخرى، يكفينا التركيز على مواجهة مالمو بدوري الأبطال" يوم الثلاثاء.

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