ليلة_الأبطال - نافاس ومودريتش وبيل خارج قائمة ريال مدريد لمواجهة مالمو

(إفي): خرج كلا من الكوستاريكي كيلور نافاس والكرواتي لوكا مودريتش والويلزي جاريث بيل يوم الاثنين من قائمة ريال مدريد لمواجهة مالمو السويدي في ختام مباريات المجموعة الأولى بدوري الأبطال الأوروبي والتي سيطبق فيها المدرب رفائيل بينيتيث سياسية التناوب ويستعيد فيها ظهيره الأيسر مارسيلو.

ويأتي قرار بينيتيث بإراحة كلا من نافاس ومودريتش وبيل بعد أن حسم الفريق تأهله كأول المجموعة من الجولة الماضية.

ولن يلعب المصابان داني كارباخال ورفائيل فاران أمام مالمو، فيما أن بينيتيث سيظل محتفظا بسرخيو راموس بعد تعافيه من أجل مواجهة فياريال في الليجا.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من كاسيا وروبن يانييز والكيس كرانينكس واربيلوا ودانيلو وبيبي وناتشو ومارسيلو وكاسيميرو وماركوس يورينتي وكوفاسيتش وكروس وخاميس وتشيرشيف وايسكو ولوكاس فاسكيز وخيسيه وكريستيانو رونالدو وبنزيمة.