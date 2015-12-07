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قريبا: تطعيم جديد يقى الأطفال من خمسة أمراض أهمها الإلتهاب السحائى

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قريبا: تطعيم جديد يقى الأطفال من خمسة أمراض أهمها الإلتهاب السحائى قريبا: تطعيم جديد يقى الأطفال من خمسة أمراض أهمها الإلتهاب السحائى
السعال الديكى والتيتانوس والالتهاب السحائى البكتيرى والالتهاب الكبدى b، من الأمراض الأكثر انتشارا بين الأطفال، ولتجنب الإصابة بها من المفترض تناول لقاح لكل مرض، لكن قريبا يتم يطرح لقاح واحد خماسى المفعول يقى من الإصابة بهذه الأمراض .

وكشف الموقع الالكترونى The times of india الهندى، عن لقاح جديد خمسة فى واحد سيتم طرحه قريبا، حيث أنه يتم دمج اللقاح عن طريق الحقن فى برنامج التطعيم الروتينى، وهذا اللقاح طرحته الهندية ليكون خماسى التكافؤ .

وحسب التقرير قال Arvind Kumar المسئول الرئيسى للصحة، أن اللقاح خماسى المفعول، يساعد على حماية الأطفال من خمسة أمراض تهدد حياتهم، كالالتهاب الكبدى الوبائى B، والسعال الديكى و التيتانوس والدفتيريا والالتهاب السحائى البكتيرى .

أشار التقرير إلى أن وزارة الصحة الهندية تعاونت مع منظمة اليونيسيف، لتنظيم ورشة توعية لمسؤولى الصحة بشأن اللقاح الخماسى، حيث أن اللقاح سيكون قادرا على حماية الأطفال بشكل كبير من الأمراض التى تم ذكرها، وسيتم استخدامه فى عدة ولايات، لتجنب إصابة الأطفال بالأمراض الفيروسية والبكتيرية التى ينتج عنها مضاعفات تؤثر على صحتهم .

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مصر 365

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