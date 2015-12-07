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تعرف على الأطعمة المفيدة والضارة لمرضى البواسير

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تعرف على الأطعمة المفيدة والضارة لمرضى البواسير تعرف على الأطعمة المفيدة والضارة لمرضى البواسير
البواسير أحد المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون، نتيجة أسباب وعوامل مختلفة أهمها التغذية غير الصحية التى تعد أهم العوامل المسببة للإصابة بالبواسير .

البواسير


> تقول الدكتورة نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن البواسير هى عبارة عن تضخم فى الأوردة والقناة الشرجية يتسبب فى حدوث مشاكل صحية والشعور ببعض الألم الشديد خاصة عند تعرض الشخص المصاب بالبواسير للإمساك.

تأثير التغذية غير الصحية فى الإصابة بالبواسير
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>واستكملت د. نهى قائلة "يساهم اعتماد الشخص على تناول نوعيات من الأطعمة التى تندرج تحت مسمى الأطعمة غير الصحية والمحتوية على قدر كبير من الأملاح والتوابل والفلفل الأحمر "الشطة" التى تؤدى للإصابة بالبواسير.

فوائد التغذية الصحية لمرضى البواسير
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>وتابعت د. نهى قائلة "يجب على مريض البواسير الاهتمام بتناول الأغذية الصحية مثل الخضراوات والفواكه لاحتوائها على قدر كبير من الألياف الغذائية التى تقوم بامتصاص السوائل، ودفع الطعام المهضوم أثناء عملية الهضم مما يقلل من فرص حدوث الإمساك الذى يتسبب فى حدوث الألم ومشاكل صحية لمريض البواسير.
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