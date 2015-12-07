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الجمعة.. أنغام تحيي حفل البرايم التاسع من «ستار أكاديمي» على «سي بي سي»

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الجمعة.. أنغام تحيي حفل البرايم التاسع من «ستار أكاديمي» على «سي بي سي» الجمعة.. أنغام تحيي حفل البرايم التاسع من «ستار أكاديمي» على «سي بي سي»

أنغام

كتبت- إنجي لطفي

تحيي الفنانة المصرية، أنغام، حفل البرايم التاسع، من برنامج المسابقات الأشهر “ستار أكاديمي”، في موسمه
> الحادي عشر، المذاع على شاشة “سي بي سي”، وذلك يوم الجمعة المقبلة، في تمام التاسعة مساءاً.

ومن المقرر أن تغني أنغام 3 أغنيات من ألبومها الجديد “أحلام بريئة”، الذي حقق نجاحاً مبهرا خلال الفترة السابقة، منهم أغنتين بمشاركة طلاب “ستار أكاديمي”، وأغنية بمفردها.
> البرايم السابق من البرنامج أحياه النجم الجزائري، الشاب خالد، كما شارك عددا من أشهر نجوم الوطن العربي في إحياء الحفلات السابقة، منهم جوزيف عطية، ويارا، ونوال الزغبي، وسعد لمجرد، والنجم محمد حماقي.

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