في "ديو المشاهير": لماذا تهجّم سليم عساف على الشيف أنطوان؟

بيروت- هيام بنّوت

حتى لو كان تعليق الشاعر والملحن سليم عساف على أداء الشيف أنطوان لأغنية "بوّست تيابك" من قبيل المزاح، فلم يكن يفترض به أن يكتب على "إنستغرام": "الله لا يوفقك يا شيف انطوان نزعتلي الغنية". بالإشارة إلى "الدويتو" الذي قدمه الشيف أنطوان مع الفنان نادر الأثاث من خلال أغنية "بوست تيابك". تعليق سليم عساف، يعتبر سابقة بين الفنانين، في التعبير عن آرائهم بمثل هذا الأسلوب الذي لا يمكن وصفه سوى بـ"غير اللائق"، مع أننا نعيش في زمن، حتى بعض نجوم الدرجة الأولى ينشزون عند أداء أغاني كبار الفنانين، ولكن لم يصدر عن لسان أي منهم تعليقاً جارحاً، كالذي نطق به سليم عساف.

ضيوف الحلقة الخامسة كانوا غسان صليبا وباسكال مشعلاني ونادر الأثاث وليا مخّول الذي غنوا مع المشاهير بحضور أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من أسامة الرحباني ومنى أو حمزة وطارق أو جودة.

افتتح الحلقة غسان صليبا مع طوني عيسى، الذي قال لـ أنابيلا عند تقييم أدائه "خبّيني وراكي". أسامة رأى أن طوني يغني بـ"أستذة" ونصحه بضرورة "اللحلحة"، منى رأت أن هناك رجولة في صوته، وطارق وصف صوته بـ "الممتاز".

باسكال مشعلاني غنت مع باسم ياخور، فقالت منى لـ باسكلال "زغرانة". طارق أشاد بغناء باسم، ومنى أشادت بدفء صوته، وأسامة مدح حضوره "الثقيل" على المسرح.

نادر الأثاث غنى مع الشيف أنطوان الذي أدخل عبارات من المطبخ مع كلمات الأغنية. أسامة وصف الأغنية بـ "الطبخية"، وقال له "تخيّل الناس عم تتطبخ متل ما عم تغني"، منى سألته عن رومانسيته وطلبت منه أن يوجه غزلاً إلى زوجته، وطارق أهداه "مبرشة".

في حضوره الثاني غنى غسان صليبا مع إبنه وسام، الذي بدا متحمساً جداً بوجود والده معه، وقال " إنه كان يحلم بالغناء معه وبأنه بطل الناس من خلال أعماله ولكنه بطله في الحياة". طارق أثنى على غنائه وحماسه، منى تحدثت عن تكامل وسام مع والده وشددت على إبداعه. أسامة أكدّ على أنه بدا واضحاً حب وسام للأغنية، وطلب منه أن يسيطر على نفسه أكثر أثناء الغناء.

باسكال غنت مع سنا نصر، فقال لها أسامة "عندك مشكلة بالصوت" بتتعاطي بطفولة مع الأغنية مع أنك "دبشة" ولكن اليوم حركتك منسجمة مع الموجودين على المسرح، فردت اليه "قابضة حالي جد. لما صارت ملاحظتكم بنّاءة اشتغلت على حالي". منى شددت على "اللوك" ودعمها لجمعية "أبعاد" ومهارتها في إعداد "الصفوف". طارق أعطاها "نعم

تشجيعاً.

لورين قديح التي أطلت بفستان أحمر مفتوح حتى أعلى ساقها،غنت مع ليا مخول. لورين طلبت من طارق أن يحضر إلى جانبها وغنّت له ورقصا معاً، فعلق طارق"اليوم تخطينا مرحلة التبويس". أما منى فعلقت "إجرين طارق مش حاملينو عاوزينو لآخر البرنامج"، واعتبرت أن لورين كانت متناغمة في الغناء مع ليا. أسامة قال لها "صوتك أصبح أفضل". ولا شك أن كلام أسامة هو بمثابة دعم لـ لورين لاستمرارها في البرنامج وعلى ما يبدو فإنها تحصل على نسبة تصويت ومتابعة عالية جداً.

شكران مرتجى غنت مع نادر الأثاث. طارق قال لها"بلشت خاف منك.. غنيتي حلو". منى أشادت بأدائها، وأسامة الرحباني علق "طالعة متل التانت" .

رولا شامية غنت مع باسكال مشعلاني. أسامة أكد على تحسنها بشكل كبير، حضوراً وغناء. منى وصفتها بـ"النغشة" وطارق قال لها "يقبرني هضامتك".

أدوارد غنى مع نادر الأثاث. أسامة أشاد بأدائه وخفة ظله.منى مدحته بدورها، وكذلك طارق الذي قال له "رائع".

معز التومي غنى مع غسان صليبا. طارق مدح غناءه، ومثله منى. أسامة طلب منه كسر حاجز الكلاسيكية في حضوره وقال له" أنا متشدد معك لأنني متشدد مع اللي بيغنوا" وأعطاه نعم.

في نهاية الحلقة، غادرت سنا نصر البرنامج حاملة شيك بقيمة 3500 دولار، واستمر 9 مشاهير للحلقات المقبلة.