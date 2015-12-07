Oprah Winfrey تبيع حذاءها لتعليم المرأة في الدول النامية

من المعروف عن Oprah Winfrey حبّها لأعمال الخير وتعليم المرأة.

اليوم، عملت Oprah على وصل الأمرين معاً، بينما تزور أستراليا في جولة محاضرات، حيث قامت بالتبرّع بزوجين من الأحذية الخاصة بها، يحمل ماركة Christian Louboutin، باللون الفضي والكعب العالي. وقد تمّ بيعه على موقع eBay ، وخصّصته للمساعدة في جمع ما يقارب الـ 17000 $ لمقرّ ملبورن الخيري One Girl.

سعر الحذاء ارتفع بسرعة بعد البدء بالمزاد، وقفز إلى 3000 دولار بعد الـ24 ساعة الأولى، وجذب في نهاية المطاف 89 عرضاً من 22 مشاركا متحمساً.

الأموال التي تمّ جمعها سوف تذهب إلى المؤسسة الخيرية الأسترالية المذكورة أعلاه، الخاصة بتوفير التعليم لمليون فتاة في جميع أنحاء أفريقيا بحلول عام 2020، وهو الهدف الأقرب إلى قلب Oprah Winfrey.

شهرة الإعلامية الأشهر عالمياً خوّلتها سابقاً بيع بعض من مقتنياتها في عدة مزادات وصلت إيراداتها لأكثر من 600 ألف دولار، خُصّصت للأعمال الخيرية.

فقد باعت Winfrey، 61 عاماً، مقتنيات من منازلها العديدة، بلغ الإيراد الأعلى منها 60 ألف دولار، مقابل طقم من الكراسي يعود إلى حقبة لويس الثامن عشر.

وكانت قد أطلقت ملكة البرامج الحوارية في عام 2007 أكاديميا تحمل اسم "أكاديمية القيادة" للفتيات الفقيرات في جنوب أفريقيا. وقد بلغت تكلفة إنشائها 42 مليون دولار لتوفير اهتمام خاص بالفتيات وتأهيلهن في مجالات مختلفة.

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