زوج أصالة نصري يعيد عمرو دياب للشهرة

على الرغم من توقف الحديث تماماً عن عودة المطرب عمرو دياب إلى التمثيل بعدما قدم ثلاث تجارب سينمائية منذ سنوات، وذلك من خلال مسلسل"الشهرة"، لوجود خلافات في وجهة النظر بينه وبين كاتب السيناريو مدحت العدل ورغبته في إحداث تعديلات، إلا أن المخرج طارق العريان زوج المطربة أصالة نصري نشر على حسابة بـ"فيس بوك" معلناً أنه سيقوم بإخراج مسلسل"الشهرة"لتعود الأقاويل من جديد للحديث عن المسلسل.

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