فايز المالكي يزور مرضى مدينة الملك سعود

زار سفير الإنسانية والفنان السعودي فايز المالكي مع نجم الكرة السعودية ونادي النصر السابق ماجد عبدالله المرضى المنومين في مدينة الملك سعود الطبية للاطمئنان على حالتهم الصحية، وذلك ضمن برنامج "جولة في المدينة"، والذي يستضيف وجهاء المجتمع بجميع المجالات المختلفة، بإشراف مباشر من إدارة العلاقات العامة والإعلان بالمدينة.

يشار إلى أن المدينة توسعت لتضم المستشفى العام وتتبعه العيادات الخارجية والطوارئ، ومركز الملك فهد الخيري للكلى، ومركز طب الأسنان، بالإضافة الى وحدة الأطراف الصناعية، ومستشفى الأطفال، ومستشفى النساء والولادة.

وقام النجمان بعد ذلك بجولة في المدينة للإطلاع على أبرز مشاريعها التطويرية، مبدين إعجابهما بالتطور الملحوظ على مستوى المباني والكوادر الطبية المؤهلة، فيما لقيت تلك الخطوة استحسان المرضى الذين شكروا النجمين على هذه اللفتة.

ومن الجدير بالذكر أن المدينة الطبية تقدم رعاية صحية متميزة لمرضاها من خلال إدارة فعالة وكوادر مؤهلة مع سعيها للتدريب والتطوير المستمر والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لكي تكون مدينة الملك سعود الطبية الصرح الرائد في تقديم أفضل رعاية صحية في المملكة.