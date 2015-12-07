أخبار عاجلة

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
بالصور.. طفل مولود بشعر أبيض تمامًا.. والأهل: "معجزة" -
فينجر يكشف «الغيابات».. وموقف سانشيز وأوزيل -
فريق برازيلي يعرض أسعار منتجات «سوبر ماركت» على قمصانه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

فايز المالكي يزور مرضى مدينة الملك سعود

Google+ Print

الإثنين 07-12-2015 18:02

زار سفير الإنسانية والفنان السعودي فايز المالكي مع نجم الكرة ونادي النصر السابق ماجد عبدالله المرضى المنومين في مدينة الملك سعود الطبية للاطمئنان على حالتهم الصحية، وذلك ضمن برنامج "جولة في المدينة"، والذي يستضيف وجهاء المجتمع بجميع المجالات المختلفة، بإشراف مباشر من إدارة العلاقات العامة والإعلان بالمدينة.
يشار إلى أن المدينة توسعت لتضم المستشفى العام وتتبعه العيادات الخارجية والطوارئ، ومركز الملك فهد الخيري للكلى، ومركز طب الأسنان، بالإضافة الى وحدة الأطراف الصناعية، ومستشفى الأطفال، ومستشفى النساء والولادة.
وقام النجمان بعد ذلك بجولة في المدينة للإطلاع على أبرز مشاريعها التطويرية، مبدين إعجابهما بالتطور الملحوظ على مستوى المباني والكوادر الطبية المؤهلة، فيما لقيت تلك الخطوة استحسان المرضى الذين شكروا النجمين على هذه اللفتة.
ومن الجدير بالذكر أن المدينة الطبية تقدم رعاية صحية متميزة لمرضاها من خلال إدارة فعالة وكوادر مؤهلة مع سعيها للتدريب والتطوير المستمر والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لكي تكون مدينة الملك سعود الطبية الصرح الرائد في تقديم أفضل رعاية صحية في المملكة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة