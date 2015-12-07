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أمل بشوشة أنا ابنة الدراما السورية وهذا يشرفني

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الثلاثاء 08-12-2015 18:43

بتصريح خاص لموقع «سيدتي نت» قالت الفنانة أمل بشوشة بأنها ابنة الدراما السورية، وهذا ما تعتبره شرفاً لها؛ حيث إنها بدأت وتعلمت في مطبخ الدراما السورية، واعتبرت أنها تجد نفسها بها، كما قالت بشوشة بأنه شرف كبير لها عندما يراها أي مخرج ويؤمن بها بأحد أدواره في الدراما السورية، فهم لا يعتبرونني عربية أو جزائرية بل من الدراما السورية، وتعتبر بشوشة أول ممثلة عربية تشارك بمسلسل «أهل الغرام»، وعن شخصيتها في العمل قالت: أجسد شخصية «شام»، المرأة الحالمة المخلصة والقوية، التي تنتظر زوجها الذي سجن لسنوات طويلة، ولم تفقد الأمل بأن تلتقيه مرة أخرى، ولكن تقع عدة أحداث سريعة عندما يخرج من السجن. الشخصية جديدة شكلاً ومضموناً وعمقاً، فهي من الشخصيات الصعبة؛ حيث إنها تنتمي للتسعينات، والرائع في النص هو العمق الموجود وراء السطور، كما أن هناك عمقاً درامياً وفلسفياً غير محدود، وفي النهاية أهدت بشوشة هذه المشاركة للشام التي تشتاق لها كثيراً.

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سيدتي