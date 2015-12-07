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الفنانة عهود... «قلبي رجعني»

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الثلاثاء 08-12-2015 18:46

أصدرت الفنانة «عهود» أغنية منفردة جديدة بعنوان «قلبي رجعني»، الأغنية من كلمات وألحان تركي الشريف، في حين أشرف على التوزيع محمد سلطان.
اختارت الفنانة أغنية رومانسية بلهجة خليجية جذبت عشاقها من خلال تحقيقها لعدد معتبر من المشاهدات على اليوتيوب في مدة قصيرة.
بداية الفنانة عهود كانت بأغنية «رأيك كذا»، والتي تعتبرها دعامة مشوارها الفني؛ إذ تلتها أعمال ناجحة أهمها: «العين حق، روح موت، تبي الفكة، أمركتشي، مشي حالك».
وتعد الفنانة عهود جمهورها عن قريب بتجهيز أغنية جديدة منفردة؛ يتم اختيارها من بين العديد من الأعمال التي عرضت عليها.

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سيدتي