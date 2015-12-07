أخبار عاجلة

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
بالصور.. طفل مولود بشعر أبيض تمامًا.. والأهل: "معجزة" -
فينجر يكشف «الغيابات».. وموقف سانشيز وأوزيل -
فريق برازيلي يعرض أسعار منتجات «سوبر ماركت» على قمصانه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو... نيللي كريم:زوجي سبب "نكدي" وما يقوله عني آخر همي

Google+ Print

الإثنين 07-12-2015 19:33

القاهرة:مروة عبد الفضيل

بعد إعلانها طلاقها من خبير التغذية دكتور هاني أبو النجا بأيام قليلة، فتحت الفنانة نيللي كريم النار عليه وأوضحت أنها تزوجته لمدة 11 عاماً كانوا عبارة عن جرعة من النكد.
وأضافت خلال لقائها بالإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب أنها رغم "نكد" فترة زواجها استطاعت أن تخرج هذا النكد على الشاشة من خلال مسلسلاتها التي قدمتها على مدار السنوات الماضية وقالت"كل الشكر لفترة زواجي".
وعن سبب تحملها طيلة هذه الفترة قالت إنها كانت "صابرة" احتمالاً لتغير الأمور للأفضل ولأن ابنتيها كانتا صغيرتين. فواحدة عمرها أربع سنوات والكبيرة ثمانية. وكان لديها أمل أن زوجها سيتغير لكن لم يحدث وأرجعت السبب الأساسي في طلاقها لعدم التفاهم بينهما.
وأضافت:"الحمد لله أن لديّ ناساً يحبونني ويقدرونني ولا زلت أقف على قدميّ ولا أريد أكثر من ذلك".
وعن حديث طليقها عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قالت إن ما يكتبه عنها هو آخر همها. فبناتها فقط هنّ من يهمها أمرهنّ. وما عدا ذلك فلا يعنيها شيء على الإطلاق.
وكشفت نيللي أن زيجتها الأولى كانت في عمر الـ 16 سنة. وكانت من دون علم أسرتها لأن والدتها روسية ومؤمنة بمبدأ عدم الزواج المبكر وأشارت أنها وضعت أهلها أمام الأمر الواقع لأنها كانت تحب الشخص الذي تزوجته. وحينما علمت والدتها بالزيجة"لطمت بالمصري والروسي". وأشارت نيللي أنها غير نادمة أبداً على زواجها المبكر لأنه أثمر عن ولدين جميلين وكانت ستندم فقط في حال تزوجت مبكراً ولم تنجب.
وكان طليق نيللي كريم بمجرد عرض برومو حلقة نيللي علق على "الفيس بوك" قائلاً إنه ينتظر مشاهدة الحلقة كاملة حتى يتحدث لأنه لا يمكنه الحكم قبل المشاهدة،وبعد ساعات قليلة قام بحذف "البوست" ولم يعلق حتى الآن عل كلام طليقته على الرغم من عرض الحلقة بالأمس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام"

بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام"

بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011

بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011