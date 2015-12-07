بالفيديو... نيللي كريم:زوجي سبب "نكدي" وما يقوله عني آخر همي

القاهرة:مروة عبد الفضيل

بعد إعلانها طلاقها من خبير التغذية دكتور هاني أبو النجا بأيام قليلة، فتحت الفنانة نيللي كريم النار عليه وأوضحت أنها تزوجته لمدة 11 عاماً كانوا عبارة عن جرعة من النكد.

وأضافت خلال لقائها بالإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب أنها رغم "نكد" فترة زواجها استطاعت أن تخرج هذا النكد على الشاشة من خلال مسلسلاتها التي قدمتها على مدار السنوات الماضية وقالت"كل الشكر لفترة زواجي".

وعن سبب تحملها طيلة هذه الفترة قالت إنها كانت "صابرة" احتمالاً لتغير الأمور للأفضل ولأن ابنتيها كانتا صغيرتين. فواحدة عمرها أربع سنوات والكبيرة ثمانية. وكان لديها أمل أن زوجها سيتغير لكن لم يحدث وأرجعت السبب الأساسي في طلاقها لعدم التفاهم بينهما.

وأضافت:"الحمد لله أن لديّ ناساً يحبونني ويقدرونني ولا زلت أقف على قدميّ ولا أريد أكثر من ذلك".

وعن حديث طليقها عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قالت إن ما يكتبه عنها هو آخر همها. فبناتها فقط هنّ من يهمها أمرهنّ. وما عدا ذلك فلا يعنيها شيء على الإطلاق.

وكشفت نيللي أن زيجتها الأولى كانت في عمر الـ 16 سنة. وكانت من دون علم أسرتها لأن والدتها روسية ومؤمنة بمبدأ عدم الزواج المبكر وأشارت أنها وضعت أهلها أمام الأمر الواقع لأنها كانت تحب الشخص الذي تزوجته. وحينما علمت والدتها بالزيجة"لطمت بالمصري والروسي". وأشارت نيللي أنها غير نادمة أبداً على زواجها المبكر لأنه أثمر عن ولدين جميلين وكانت ستندم فقط في حال تزوجت مبكراً ولم تنجب.

وكان طليق نيللي كريم بمجرد عرض برومو حلقة نيللي علق على "الفيس بوك" قائلاً إنه ينتظر مشاهدة الحلقة كاملة حتى يتحدث لأنه لا يمكنه الحكم قبل المشاهدة،وبعد ساعات قليلة قام بحذف "البوست" ولم يعلق حتى الآن عل كلام طليقته على الرغم من عرض الحلقة بالأمس.