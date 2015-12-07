تامر حسني: غادة عادل الأنسب وشيرين تطورت ونادم على مسلسلي "فرق توقيت"

خطواته الفنية مدروسة ،لا يترك شيئاً للصدفة يدرك حجم ومسؤولية النجومية ، وفي بعض الأحيان يدفع ثمنها ، لكنه يتعامل بأخلاق الكبار ويواجه الشائعات التي تحيط به من وقت لآخر بالتجاهل . إنه نجم الجيل تامر حسني الذي قرر أن يعود لجمهوره بعمل سينمائي يحمل الطابع الكوميدي الرومانسي ويختلف فى مضمونه عن الأعمال التي قدمها من قبل ، ويهدف من خلال الفيلم بحسب تأكيده لـ"سيدتي" إلى بث طاقة أمل في نفوس الشباب بعيداً عن المعترك السياسي، وكشف الكثير من الأسرار في هذا الحوار :

في البداية، حدثنا عن آخر أعمالك السينمائية؟

هو فيلم «أهواك» من تأليف وإخراج محمد سامي ويشاركني البطولة: غادة عادل، محمود حميدة، انتصار، أحمد مالك، أمل رزق، إلهام عبد البديع.. وأجسد فيه شخصية دكتور تجميل يبحث عن عروس من خلال «حدوتة» فيها الكوميدي الرومانسي.

من الذي عرض عليك هذه القصة؟

في الحقيقة، كنت أجهز نفسي لتجسيد دور آخر مختلف تماماً عن هذه الشخصية، حيث كنت أذهب إلى النادي الرياضي كل يوم حتى أحصل على الشكل الجسدي للشخصية الأكشن التي كنت أنوي تأديتها. ولكن، جاء المخرج محمد سامي وقال لي: «أنت كنت تتمنى تقديم شخصية يجتمع عليها أفراد الأسرة دون خجل». وهذا ما وجدته بالفعل إذ أن العمل يحمل الطابع الكوميدي والحالة الاجتماعية التي تقدم نماذج إيجابية بعيداً عن جو القتل والدم والعنف المنتشر في الأعمال الفنية.

هل معنى ذلك أنك ترفض هذه الأعمال؟

بالطبع أرفض هذه النماذج وضد التركيز عليها بهذا الشكل.

وما هي الرسالة التي يحملها فيلم «أهواك» للمجتمع؟

رسالة خفيفة، وهي تجسيد قيمة المرأة في المجتمعات العربية، وأنها غالية جداً وتستحق التقدير، خاصة إذا كانت تكنّ لك مشاعر حب حقيقية. فيظهر الفيلم كيفية الدفاع عن هذا الكائن الغالي، وأن الرجل لابد أن يفعل أي شيء من أجل المحافظة على حبه وحبيبته وذلك في إطار كوميدي. كما أن الفيلم يخلق صورة مختلفة تخفف على الناس هموم الحياة، وتجمع أفراد الأسرة مع بعضهم وتشجعهم على دخول فيلم يحمل معاني طيبة ومشاعر حلوة تتناغم مع أجواء العيد.

غادة عادل الأنسب

من الذي رشح الفنانة غادة عادل لمشاركتك العمل؟

كل فريق العمل: المخرج وأنا وشركة الإنتاج رشحنا ثلاثة أسماء، ولكن كلنا أجمعنا على أن الفنانة غادة عادل هي الأنسب لهذه الشخصية. ووقت تنفيذ العمل كانت مرتبطة بتصوير مسلسل درامي فانتظرنا حتى انتهت من تصوير المسلسل وبدأنا على الفور تصوير «أهواك».

البعض يرى أن الفنانة غادة عادل من جيل مختلف عنك وينتقد ظهورها معك؟

أرفض الحكم المسبق على الأعمال الفنية. لابد من مشاهدة الفيلم وتقييم العمل والشخصيات حسب السياق الدرامي.

صف لي كواليس العمل مع الفنانة غادة عادل؟

غادة من الفنانات الموهوبات وبداخلها طاقة هائلة فهي تعشق التجديد، وفيلم «أهواك» أظهر لي جوانب خفية في شخصيتها. حيث تشعر في كواليس العمل معها أنها أختك المرحة.

أحلى محطات حياتي

بعد غياب أربع سنوات عن السينما عدت لتتعاون مع المنتج محمد السبكي من جديد؟

محمد السبكي له رصيد كبير عندي، وأحلى محطات حياتي الفنية كانت معه، وكل أفلامي ونجاحاتي بداية من «سيد العاطفي» ثم «نور عيني» حتى «عمر وسلمى» بكل أجزائه. ثم حدث بعدها خلاف بسيط كان سببه أنني كنت أريد عمل شيء من التطور في مسيرتي الفنية، وشعرت وقتها أنه يرفض ولا يرغب في فعل ذلك التطوير. فتم وقف التعامل معه ولكنه على المستوى الشخصي الأخ الاكبر والصديق.

لكن البعض يرفض طريقة السبكي في التعامل؟

محمد السبكي قدم العشرات من الأعمال التي أضافت إلى السينما. وهناك مدرسة جديدة تخرج من تحت عباءة محمد السبكي، وهي رنا السبكي ابنته التي تعمل تحت إشراف والدها. وأشكر محمد السبكي أنه منحها هذه الفرصة فهي تعمل بفكر جديد يضيف إلى السينما المصرية. وهذا الكلام لابد أن يصل للناس. ففيلم «أهواك» هو أول إنتاج لها. وأعتقد أن الجمهور سوف يرى صورة مختلفة وممتعة وفكراً جديداً. وأود من خلال منبر «سيدتي» أن أوجّه لها الشكر على ما بذلته من مجهود وقد حاولنا، طول وقت تنفيذ الفيلم أن ندعمها أنا والمخرج العبقري محمد سامي.

ما هي الاستعدادات التي قمت بها قبل الدخول في تصوير الفيلم؟

عندما أدخل أي تجربة فنية أحاول الاجتهاد والمذاكرة والتركيز في أدق التفاصيل. وفي هذه التجرية كان لدي طاقة من التحدي الذاتي لكي يحقق هذا الفيلم نمطاً مختلفاً عن السائد في السينما بأفلام تتضمن قتلاً وعنفاً، وأردنا أن نقول من خلال الفيلم إن المجتمع المصري فيه نماذج كثيرة مشرّفة، بالإضافة إلى أن هناك عناصر أخرى ساعدت في نجاح الفيلم منها بالطبع الفنانة الرائعة غادة عادل والفنان الكبير محمود حميدة والشاب أحمد مالك وأمل رزق وانتصار.

هل أنت من عشاق التعاون مع المخرج محمد سامي؟

بالطبع، لأنه مخرج عبقري ويهتم بأدق التفاصيل وفي كل عمل جديد له ترى صورة مختلفة. وفي فيلم «أهواك» أظهر ما تحتويه مصر من مظاهر رقي وأماكن ساحرة حيث تم تصوير الفيلم بين القاهرة والغردقة، وتشعر أنك ترى الشوارع لأول مرة بهذا الشكل. محمد سامي إضافة لأي أنه فنان فقد خلق صورة وفيلماً مختلفاً عن السائد منذ خمس سنوات.

البعض يتهم صناعة السينما بأنها من ساهمت في انحدار المجتمع بالنماذج السلبية التي تقدمها. فما رأيك؟

دعينا نتفق على أننا جميعاً نرفض الأفلام التي تفسد الذوق العام، وأن السينما منذ فترة تركز على بعض النماذج السيئة لأنها جزء من نسيج المجتمع، وبالتالي فهي في بعض الأحيان تعكس الواقع الذي نعيش فيه. ولكن، أنا أرفض أن نركز في أعمالنا السينمائية على النماذج السيئة فقط، والتي تظهر أن المجتمع في حالة من الانحدار.

البعض يلقي اللوم على أفلام محمد السبكي؟

محمد السبكي يقدم أفلاماً كثيرة ونماذج مختلفة حقق فيها نجاحات كبيرة، وقد تعاون مع أكبر نجوم الوطن العربي. كما أن السينما عرض وطلب وكل طرف له وجهة نظره التي يعبّر عنها من خلال الأعمال التي يقدمها.

برنامج المواهب الجديدة

تعيش حالياً بين مصر ولبنان من أجل تصوير برنامج اكتشاف المواهب الجديد The Voice Kids «ذا فويس كيدز»، حدثنا عن هذه التجربة؟

بالفعل، أقوم حالياً بتصوير الحلقات الأولى من برنامج لاكتشاف المواهب الجديدة، وهو يهتم بالمراحل العمرية الأولى، ويشاركني تقديم البرنامج نجوم لهم ثقل في الوطن العربي منهم كاظم الساهر والفنانة نانسي عجرم، وأنا متفائل بهذه التجربة وأرى أن هذه البرامج تساعد بشكل كبير على ظهور المواهب المدفونة، وأتمنى أن تعمم هذه التجربة في كافة المجالات منها الرياضية والعلمية التي تبرز المخترعين.

ما الذي ينقص هذه المواهب الشابة من وجهة نظرك؟

ينقصهم الشركة التي ترعاهم وتدعمهم بشكل احترافي يساهم في إبراز موهبتهم.

السباق الدرامي بدأ مبكراً هذا العام، هل هناك عمل يظهر للنور قربياً؟

لا أنوي حتى تقديم عمل درامي.

هل قدمت عملاً درامياً ندمت عليه؟

أعترف دائماً أن مسلسل «فرق توقيت» خرج إلى الجمهور بشكل لا يتناسب مع أحلامي تجاه هذا العمل.

وما السبب في ذلك؟

أن كل فرد من أفراد العمل كان يفكر في اتجاه مختلف، وكان يجب علينا أن نتفق على طريق واحد نمشي عليه لكي نعبر بالعمل إلى بر الأمان، ولكن هذا لم يحدث في هذا العمل بالتحديد.

شطارة شيرين

ما رأيك في تجربة شيرين عبد الوهاب الأولى في الدراما؟

بالطبع هناك اختلاف كبير في الأداء عن تجربتها الأولى «ميدو مشاكل «، فقد حدث تطور واضح في الأداء وأنا سعيد بهذا التطور. شيرين «شاطرة» توقفت فترة وراجعت نفسها ثم ظهرت للجمهور بشكل مختلف.

لمن قدمت التهنئة في رمضان الماضي؟

قدمت التهنئة للفنانة نيللي كريم، طارق لطفي، أحمد زاهر. وفي رمضان قبل الماضي، ماجد المصري وأرى أن معظم الفنانين يبذلون مجهوداً كبيراً لخلق صورة مختلفة للدراما.

ما هي الأغاني الدرامية التي لفتت انتباهك؟

إبراهيم الحكمي في العام الماضي والمطرب آدم يقدم أغاني حلوة جداً.

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