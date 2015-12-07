مبيض محارة يقتل زوجته بطلق نارى لتأخرها فى إعداد "الإفطار" بالشرقية

أنهى مبيض محارة بقرية تابعة لمركز بلبيس بالشرقية، اليوم، حياة زوجته بطلق نارى بالصدر، وذلك لتأخرها فى إعداد وجبة الإفطار، وتم إخطار النيابة العامة بلبيس، برئاسة المستشار أمير نوار وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، بوصول "رضا م ح ح " 17 سنة ومقيمة كفر أكياد، لمستشفى الأحرار جثة هامدة.

وتبين من التحريات التى باشرها الرائد محمد غيث رئيس المباحث، قيام زوجها " ع م م " 27 سنة مبيض محارة ومقيم ذات العنوان بقتلها من سلاح نارى فرد خرطوش، بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما لتأخرها فى إعداد وجبة الإفطار له وانشغالها بأعمال المطبخ وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة.