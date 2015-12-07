سائح بريطاني ينجح في صعود طائرة قطرية بقنبلة «لعبة» ويكتشفه مطار بالي

أكد مسؤوولين إندونسيين، أن سائح بريطاني، تم احتجازه في مطار مدينة بالي الإندونسية والتحقيق معه، بعد العثور معه على مجسم قنبلة «لعبة» غير حقيقية.

كان سائح بريطاني توجه من مطار الدوحة، على متن طائرة للخطوط الجوية القطرية، ومعه مجسم قنبلة «لعبة» لقضاء إجازته في مدينة «بالي» الإندونسية، والذي لم يكتشف أمره مطار الدوحة و أكتشفه مسئولي الأمن بمطار بالي، و الذيين حققوا مع البريطاني لمدة يوم، حسبما أفادت صحيفة التليجراف.

و تم التأكد من عدم نية السائح البريطاني، القيام بأي أعمال عدائية أو إرهابية أو بصلته بأي تنظيمات ارهابية.