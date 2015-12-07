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صور| اعتراضًا على قصف سوريا.. كلب يوجه رسالة لـ «كاميرون» على طريقته الخاصة

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورا لكلب يوجه رسالة غريبة إلى رئيس  الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اعتراضا على قرار بريطانيا بقصف مواقع داعش في سوريا.

وبحسب النشطاء، فإن هذا الكلب هو ملك لشاب بريطاني يدعى “tam khan”، ووجه ذلك الكلب رسالة “لا تقصفوا سوريا”، عبر حساب صاحبه على “تويتر”، وتمكن الكلب من عبور التشديدات الأمنية أمام منزل كاميرون ليقضي حاجته أمام منزله بعد توجيهات صاحبه الشاب البريطاني رفضا للقرار البريطاني.

 

وأصبح ذلك الكلب، حديث مواقع التواصل الاجتماعي البريطانية، عقب نجاحه في تنفيذ مهمته ليقوم مئات النشطاء الرافضين لقصف سوريا، بتداول صورته وتحيته على جرأته، ويرفض الكثير من البريطانيين قرار قصف داعش في سوريا، وخرجت مظاهرات أمس الأحد رفضا للقرار.

كلب يرفض قرار كاميرون بقصف داعش في روسيا

كلب يرفض قرار كاميرون بقصف داعش في روسيا

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