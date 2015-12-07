بالصور.. ضبط مصنع لـ"حلوى المولد" بدون ترخيص ومخزن ملح غير صالح بسوهاج

شنت إدارة الرقابة على الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، اليوم الاثنين، حملة استهدفت الأغذية الموجودة بمحيط المحافظة، وتمكنت الحملة من ضبط مصنع حلوى "المولد" غير مرخص بناحية مدينة "ساقلتة" شرق سوهاج حيث كشفت عملية الضبط عن وجود خطورة دائمة على الصحة العامة من تلك الحلويات نظرًا لوجود دورة مياه تفتح مباشرة على صالة الإنتاج ووجود مواسير صرف صحى بسقف المصنع.

ترأس الحملة الدكتور مصطفى والى، مدير عام الطب الوقائى بالمديرية، وبمشاركة مفتشى الأغذية، وتم التحفظ على كميات كبيرة من الحلوى منتهية الصلاحية، كما أوصت اللجنة بغلق المصنع، وإعدام المضبوطات.

كما تم ضبط مخزن لتوزيع وبيع "ملح الطعام" غير صالح للاستهلاك الآدمى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6475 جنح ساقلتة لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.



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