مباحث الآداب والسياحة تشن حملة مكبرة على الملاهى الليلية وتضبط 132 قضية

شنت مباحث الآداب بشرطة السياحة، بالاشتراك مع مباحث آداب الجيزة والقاهرة، حملة مكبرة على الملاهى الليلية والبارات والمطاعم السياحية المرخصة وغير المرخصة، تمكنت خلالها من ضبط 132 قضية متنوعة داخل الملاهى الليلية والمنشآت السياحية، خلال يوم واحد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات تحقيق الانضباط والأمن داخل المنشآت السياحية، وتجاوز مواعيد السهر وضبط الجريمة بكافة صورها.

جاءت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد مصطفى شاهين مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة، ومتابعة كل من اللواء علاء السباعى مدير مباحث شرطة السياحة، واللواء هشام العراقى مدير مباحث القاهرة، واللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة.

وكشفت الحملة التى قادها العقيد أحمد كشك رئيس مباحث الآداب بشرطة السياحة، عن معلومات بوجود مخالفات مخلة بالآداب داخل المنشآت السياحية والفنادق، وانطلقت بقيادة المقدم وليد بدر، والمقدم جاسر والمقدم تامر فاروق والمقدم أحمد حشاد رجال مباحث الآداب.

وأسفرت عن ضبط 132 قضية شملت 8 قضايا إدارة منشآت وباند بدون ترخيص و4 تقديم خمور بدون ترخيص و15 مدير منشأة بدون ترخيص، و25 مخالفة للعاملين بدون شهادة صحية، فضلا عن تحرير 4 قضايا فى مجال فض الأختام، وضبط 6 فتيات بتهمة التحريض على الفسق، وقضية اتجار فى المخدرات داخل ملهى ليلى و 12 قضية تشغيل فتيات بدون ترخيص.

وشملت الحملة مطاعم وبارات "كريزى نيت وهابى تيم وست الكل وvib شارع شهاب ووذا كيف اسفنكس وبيانو بيانو والخان وفانكو وكارل وهواى وأميرة والشبراوى".

كما داهمت القوة محلات يديرها ويملكها من الباطن عصام حسن صاحب بار الصياد المحترق، والناتج عنه وفاة 16 شخصًا من العاملين بالملهى الليلى، وهى "العنان وراند فو وسى روك"، تم تحرير محاضر بتلك الوقائع، وتم إحالتها للنيابات المختصة للتحقيق.