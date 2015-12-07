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بالصور.. السويس تحتفل بعيد الطفولة بالمتحف القومى

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بالصور.. السويس تحتفل بعيد الطفولة بالمتحف القومى بالصور.. السويس تحتفل بعيد الطفولة بالمتحف القومى
نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس حفل عيد الطفولة للعام الحالى، وذلك بالمتحف القومى بالسويس، وبمشاركة عدد كبير من أطفال المدارس وأولياء أمورهم، وبحضور اللواء العربى السروى محافظ السويس، والقيادات التعليمية.

اليوم السابع -12 -2015

وقدم تلاميذ المدارس فقرات فنية مختلفة تخللها أوبريت عن قناة السويس الجديدة وما تقدمه من الارتقاء بالاقتصاد المصرى، كما قدم الأطفال عددًا من الأغانى الوطنية خلال الحفل.

وافتتح المحافظ معرض المنتجات والمشغولات اليدوية والإبداعات لعدد من المدارس المنتجة بالسويس والذى نفذه عدد كبير من طلاب وطالبات مدارس السويس.

اليوم السابع -12 -2015

وطلب اللواء العربى السروى من قيادات التربية والتعليم الاهتمام بالموهوبين بكل المدارس وعمل مسابقة سنوية للأطفال الموهوبين ويتم توزيع جوائز المسابقة أثناء الاحتفال بيوم عيد الطفولة تشجيعًا وتحفيزًا للأطفال الموهوبين فى جميع المجالات.

اليوم السابع -12 -2015

حضر الاحتفال عبد الحافظ وحيد، مدير عام التربية والتعليم، والدكتور السيد البنا، مدير متحف السويس القومى، وإبراهيم عبد الله، رئيس مجلس الأمناء بالسويس، ومديرو الإدارات بالتربية والتعليم، ومسئولو إدارة المواهب بالمديرية والمدارس.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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