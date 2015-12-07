بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع إسكان الشباب والأسر الأولى بالرعاية

تفقد الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، أعمال تنفيذ مشروع إسكان الشباب والأسر الأولى بالرعاية بأرض مصنع الطوب القديم بحى سخا، شرق مدينة كفر الشيخ، والذى يقام على مساحة 1100 متر مربع، حيث يضم 75 وحدة سكنية بالإضافة إلى إنشاء 10 محلات، يستفيد منها الشباب والأولى بالرعاية من أبناء كفر الشيخ.

قال محافظ كفر الشيخ، إن هذا المشروع تم وضع حجر الأساس له فى العيد القومى للمحافظة فى الرابع من نوفمبر الماضى، بحيث يتم إتاحة هذه الوحدات للمستفيدين من الشباب والأولى بالرعاية من خلال بحوث دقيقة تستهدفهم دون غيرهم .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن خطة عمل هذا المشروع تهدف إلى تنفيذ الوحدات فى مدة 12 شهرًا؛ اعتبارًا من نوفمبر 2015م، لتوفير وحدات سكنية مناسبة للشباب والأسر الأولى بالرعاية؛ مؤكدًا أن الدولة لن تتجاهل هذه الأسر.



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