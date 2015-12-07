أخبار عاجلة

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
بالصور.. طفل مولود بشعر أبيض تمامًا.. والأهل: "معجزة" -
فينجر يكشف «الغيابات».. وموقف سانشيز وأوزيل -
فريق برازيلي يعرض أسعار منتجات «سوبر ماركت» على قمصانه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع إسكان الشباب والأسر الأولى بالرعاية

Google+ Print
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع إسكان الشباب والأسر الأولى بالرعاية بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع إسكان الشباب والأسر الأولى بالرعاية
تفقد الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، أعمال تنفيذ مشروع إسكان الشباب والأسر الأولى بالرعاية بأرض مصنع الطوب القديم بحى سخا، شرق مدينة كفر الشيخ، والذى يقام على مساحة 1100 متر مربع، حيث يضم 75 وحدة سكنية بالإضافة إلى إنشاء 10 محلات، يستفيد منها الشباب والأولى بالرعاية من أبناء كفر الشيخ.

قال محافظ كفر الشيخ، إن هذا المشروع تم وضع حجر الأساس له فى العيد القومى للمحافظة فى الرابع من نوفمبر الماضى، بحيث يتم إتاحة هذه الوحدات للمستفيدين من الشباب والأولى بالرعاية من خلال بحوث دقيقة تستهدفهم دون غيرهم .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن خطة عمل هذا المشروع تهدف إلى تنفيذ الوحدات فى مدة 12 شهرًا؛ اعتبارًا من نوفمبر 2015م، لتوفير وحدات سكنية مناسبة للشباب والأسر الأولى بالرعاية؛ مؤكدًا أن الدولة لن تتجاهل هذه الأسر.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365