محافظ قنا يشارك فى الاحتفال باليوم العالمى لكبار السن

شهد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، الحفل الذى نظمته مديرية الشئون الاجتماعية بقنا للاحتفال باليوم العالمى لكبار السن بحضور حسين الباز مدير الشئون الاجتماعية والشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف والدكتور ممدوح أبو القاسم مدير عام التأمين الصحى بقنا ومحمود عبد الوهاب مدير مديرية الثقافة وعدد من كبار السن.

وأوضح محافظ قنا أن الاحتفال باليوم العالمى لكبار السن يأتى تقديرًا لجهودهم العظيمة فى تربيتهم للأبناء بصبر وعطف وحنان مشيرًا إلى أن ديننا الحنيف حث على البر بالوالدين والإحسان إليهما فى العديد من الآيات القرآنية مؤكدًا أن رضاء الخالق سبحانه من رضاء الوالدين .

وأكد الهجان أن محافظة قنا تسعى إلى زيادة أعداد أندية ودور المسنين ودعمها بالعمالة المدربة والعمل على تعزيز الخدمات الصحية والوقائية وتوفير المرافق اللازمة لتلبية احتياجات المسن مؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية والأسر والأفراد لتوفير بيئة جيدة لصحة المسنين .



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