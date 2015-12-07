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السيسى خلال لقاء وزير الدفاع:حوادث الإرهاب لن تثنى رجال مصر عن تأمين الوطن

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السيسى خلال لقاء وزير الدفاع:حوادث الإرهاب لن تثنى رجال مصر عن تأمين الوطن السيسى خلال لقاء وزير الدفاع:حوادث الإرهاب لن تثنى رجال مصر عن تأمين الوطن
اِجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم الاثنين، بالفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، حيث تم اِستعراض آخر المستجدات على الصعيدين الأمنى والعسكرى.

وأكد الرئيس، حسب ما نشرته صفحة الرئيس على الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن أى أحداث إرهابية أو إجرامية لن تثنى رجال الأوفياء وأبناءها الشرفاء من القوات المسلحة والشرطة عن مواصلة جهودهم لتأمين الوطن فى الداخل والخارج، وتحقيق المزيد من السيطرة الأمنية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


>- بعد مرور 27 يوما على زيارة الرئيس السيسى إلى الاسكندرية.. صرف 29 مليون جنيه تعويضات للمضارين.. تنفيذ81 قرار إزالة للتعديات على المصارف لتوسعتها.. والانتهاء من الحلول للبؤر الساخنة بتجمعات المياه

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