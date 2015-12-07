السيسى خلال لقاء وزير الدفاع:حوادث الإرهاب لن تثنى رجال مصر عن تأمين الوطن

اِجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم الاثنين، بالفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، حيث تم اِستعراض آخر المستجدات على الصعيدين الأمنى والعسكرى.

وأكد الرئيس، حسب ما نشرته صفحة الرئيس على الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن أى أحداث إرهابية أو إجرامية لن تثنى رجال مصر الأوفياء وأبناءها الشرفاء من القوات المسلحة والشرطة عن مواصلة جهودهم لتأمين الوطن فى الداخل والخارج، وتحقيق المزيد من السيطرة الأمنية.

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