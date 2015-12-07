المتهمون بحرق ملهى العجوزة:انتقمنا بعدما نقلونا جنب الحمام وطلبوا 100جنيه

أدلى المتهمون بحرق ملهى "الصياد" الليلى بمنطقة العجوزة، باعترافات تفصيلية أمام المستشار سمير سكر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، بما حدث يوم الواقعة، وأقروا أنهم استهدفوا البار بعد إهانتهم وطردهم من الملهى الليلى قبل يوم الواقعة.

وجاء فى أقوال المتهمين أمام قاضى المعارضات، أنهم توجهوا اليوم السابق ليوم الواقعة إلى البار لقضاء سهرتهم هناك، إلا أنهم فوجئوا بالنادل يقوم بنقلهم من مكان لآخر داخل الملهى حتى استقر بهم على منضدة بجوار الحمام، وطلب منهم دفع مبلغ 100 جنيه عن كل منهم، نظير الخدمة، فرفضوا دفع المبلغ إلا بعد انتهاء سهرتهم.

وأضاف "المتهمون" أن نتيجة لرفضهم دفع مبلغ الـ100 جنيه طلب منهم النادل نقل موقعهم إلى منضدة أخرى، فتوجهوا معه إليها وهناك فوجئوا بالـبودى جارد يطردونهم من البار بشكل مهين، مما أثار حفيظتهم، ودفعهم لأن يقرروا الانتقام.

على جانب آخر، أنكرت "س.أ" 37 سنة ربة المنزل التهم الموجهة إليها بالتستر على المتهمين، وأفادت أنها لم تكن تعرف أنهم متهمون بحرق "البار"، وأنها مرتبطة بعلاقة عاطفية مع المتهم "محمد.ع" الشهير بحماصة لذا قررت استضافته هو وأصدقاءه.

وكان قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة المستشار سمير سكر قد قرر تجديد حبس المتهمين بحرق ملهى "الصياد" الليلى بمنطقة العجوزة، وربة المنزل "سيدة.ا" والمتهمة بالتستر عليهم، 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى الاتهامات الموجهة إليهم بحرق ملهى ليلى والتسبب فى مصرع 17 عاملا بداخله.