للحوامل.. 5 نصائح ضرورية للتغذية خلال فترة الحمل

تغذية المرأة أثناء فترة الحمل أحد الأشياء الضرورية التى ينبغى عليها الاهتمام بها، نظرا لارتباط تغذية الحامل بتغذية الجنين حتى ولادته، مما يستوجب عليها أن تكون على دراية بالمأكولات الصحية والمفيدة لصحتها ولصحة جنينها.> تقول الدكتورة نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن تغذية المرأة أثناء فترة الحمل أحد العوامل التى تساهم فى ولادة طفل يتمتع بصحة جيدة، نظرا لارتباط تغذية الجنين بتغذية والداته على مدار التسعة أشهر "فترة الحمل"، لذلك يجب عليها مراعاة بعض الإرشادات التالية:

1)الاهتمام بتناول وجبات كثيرة بشرط أن تكون الكميات قليلة لتفادى التعرض لمشاكل السمنة وزيادة الوزن بعد الولادة.

>2) الاهتمام بأن تتضمن الوجبة الغذائية الأساسية جميع العناصر الغذائية المفيدة من بروتين وفيتامينات وأملاح معدنية مثل الكالسيوم والحديد.

>3)الحرص على تناول الأغذية الغنية بالألياف الغذائية لتجنب تعرضها للإمساك الذى تشتكى منه أكثر النساء الحوامل خلال فترة الحمل، والمتواجدة فى الخضراوات "الخيار والخس والخضراوات الورقية والفواكه مثل البرتقال".

>4)الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بعنصر الحديد لكى تستطيع توفير ما يحتاجه الجسم بالقدر الكافى من عنصر الحديد أحد العناصر الأساسية لتكوين الجنين.

>5)الاهتمام بتناول كوب أو كوبين من اللبن يوميا لمنح الجسم قدرا كافيا من عنصر الكالسيوم المفيد لتكوين عظام الجنين، وتجنب تعرض الحامل عقب الولادة لمشاكل تتعلق بصحة عظامها.

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