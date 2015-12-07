الشرطة المجرية تنفي العثور على متفجرات على متن الطائرة الألمانية

أكدت الشرطة المجرية، عدم عثورها على أي متفجرات على متن الطائرة الألمانية التي كانت متجهة إلى القاهرة و هبطت بشكل اضطراري في بودابست بعد تهديد بوجود قنبلة على متنها.

قالت فكتوريا كوفاكس، المتحدثة باسم الشرطة المجرية إنها “لم تعثر على أي متفجرات أو عبوات ناسفة” على متن الطائرة، حسبما أفادت دويتش فيله.

قالت شركة كوندور الألمانية للطيران إنها تلقت “تهديدًا غير محدد” عبر الهاتف أرغمها على تحويل مسار رحلتها المتجهة من برلين إلى مصر لكي تهبط في مطار بودابست اليوم الاثنين،. وأضافت أن الطائرة من طراز إيرباص إيه 321 هبطت بسلام حيث يجري فحصها.

وتابعت في بيان عن التهديد “نعطي إجراءات السلامة أولوية كبرى”. وقالت إن كل ركاب الطائرة ومجموعهم 120 شخصًا والطاقم المؤلف من سبعة أفراد بخير. وقالت الشرطة المجرية إنها لم تعثر على متفجرات على متن الطائرة الألمانية بعد أن حولت الطائرة مسارها إلى بودابست في أعقاب تهديد بوجود قنبلة.